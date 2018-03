© RealNote RealNote

Mit der Augmented Reality App RealNote​ postest du Statements, Grafiken oder Selfies an Orte in der realen Welt.

Dank unserer intelligenten Bilderkennung betrachtet man die Welt wie nie zuvor. Wo früher Wände mit Graffiti besprüht und Schilder mit Stickern beklebt wurden können heute Grafiken, Texte und Fotos verewigt werden. Meinungen können an Fassaden geschrieben und Fotos an Ihren Entstehungsort gepostet werden, bei der Verbindung der realen mit der virtuellen Welt sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Und so funktioniert es: Kreieren, Positionieren und Inspirieren!

Lass‘ dich von deiner Umgebung inspirieren und finde eine Stelle, die dir gefällt Kreiere eine Note: Schreibe einen Text, mach‘ ein Foto oder wähle eine Grafik aus Positioniere deine Note an der Stelle und lass die Welt sie sehen

Hintergrund

Die Idee für RealNote ist aus der Arbeit an Augmented Reality Lösungen für die Industrie insbesondere die Bauwirtschaft entstanden. Die beispiellose Begeisterung für Pokemon Go bestätigte uns in unseren Anstrengungen eine App zu entwickeln, die es Nutzern ermöglicht selber Orte in der Welt mit Augmented Reality zu erweitern. Anders als bei der Jagd nach Pokemons bedarf es zur positionsgetreuen Darstellung von Texten und Bildern jedoch einer komplexeren Technik. Konkurrenten wie „WallaMe“ und „Catxy“ basieren ähnlich wie Pokemon Go auf GPS. Leider liefert GPS bei weitem nicht die nötige Genauigkeit, um für uns in Betracht zu kommen. Unser Anspruch ist es, jedem Nutzer die Beiträge präzise so darzustellen, wie sie vom Ersteller positioniert wurden. Nach einer langen Entwicklungsphase, basiert RealNote daher auf einer Bilderkennung. So ist eine glaubhafte Erweiterung der realen Welt durch den erstellten virtuellen Inhalt möglich.

Ausblick

Der Launch von RealNote ist für März 2018 geplant. Um dieses Ziel zu erreichen sind wir ständig auf der Suche nach Mitarbeitern, die von RealNote so begeistert sind wie wir und haben kürzlich erst unser Team verstärkt. Es gibt eine Menge spannender Themen auf technischer Seite sowie auf Seiten der Netzwerkfunktionen, die uns auch nach dem Launch noch beschäftigen werden. Dazu gehören die Weiterentwicklung und Ausstabilisierung der Bilderkennung sowie das Monitoring der Nutzerbeiträge und die Anpassung von Richtlinien für Beiträge.

User sind es gewohnt Profile und Statusmeldungen auf Ihren Smartphones zu sehen, Ihre Welt mit RealNote zu erweitern bietet eine völlig neue Erfahrung. Realnote, wie die User es nutzen und welche Beiträge an welchen Orten gepostet werden, hat das Potenzial den Alltag der Zukunft spannender zu machen!

