BERLIN1928 wird die Virtual Reality-Simulation des Berlins der 20er Jahre. Ziel ist es, einen vollständigen virtuellen Wiederaufbau des Berlins der Zwischenkriegszeit zu realisieren. Dieses 3D-Stadtmodell wird durch verschiedene Applikationen zugänglich gemacht und mit Geschichten aus der Zeit mit Leben erfüllt.

Die Simulation wird kontinuierlich wachsen. Beginnend mit dem Stadtteil Mitte. Einige Bereiche, so z.B. die Museumsinsel, die Alte Philharmonie Berlin, der Bereich um das Schloss und der Anhalter Bahnhof sind bereits im Rahmen einer Case Study umgesetzt. Da diese Herkules-Aufgabe einer in 700 Jahren gewachsenen Stadt nicht von einer Handvoll 3D-Artists bewältigt werden kann, werden wir eine Online-Plattform installieren, die Crowd Modeling ermöglicht. Sodass beispielsweise Studenten in Architekturseminaren Häuser für das Stadtmodel digitalisieren und in das Stadtmodell integrieren können. Auch bestehende Modelle können integriert werden. Unser Anspruch ist es, so präzise und so authentisch wie möglich zu sein.



Jedoch soll es nicht nur eine möglichst akkurate digitale Abbildung der Stadt von 1928 werden. Wir wollen dieses Model auch zum Leben erwecken. Das Lebensgefühl der Stadt, mit seinerzeit immerhin 800.000 Bewohnern mehr als heute, soll transportiert und erlebbar werden. Verkehr, Fußgänger, Kultur, Musik, Film und das ganz normale Leben auf der Straße – im Wellenbad, in der ersten Indoor-Skihalle oder einer der vielen Galerien, einem der vielen Kaufhäuser oder „Etablissements“.

Die Geschichten der Großstadt sollen erlebbar werden. Die Protagonisten Marlene, Albert, George und Vladimir zeigen uns ihr Berlin – erzählen ihre Geschichten aus den goldenen 20ern.

PROJEKT 1 - DAS BERLINER STADTSCHLOSS

Im ersten Schritt wollen wir das alte Stadtschloss in Berlin zum Leben erwecken. Hier haben wir bereits ca. 80% der benötigten Modelle zur Nutzung zur Verfügung gestellt bekommen. Der Bereich um das Schloss sowie die Höfe und einige der repräsentativen Innenräume und Treppenhäuser sollen begehbar gemacht werden. Das alte Schloss wird so virtuell wieder erlebbar. Die prachtvollen Paraderäume, der Apothekerflügel und die Innenhoffassaden werden wieder zu sehen sein. Dies wird die aktuell im Bau befindliche Fassadenrekonstruktion des alten Schlosses perfekt ergänzen.

Warum das Schloss?

Wir erhoffen uns mit dem virtuellen Schloss mehrere unmittelbare Effekte:

Durch die hohe mediale Präsenz der sich aktuell im Bau befindlichen Schloss-Rekonstruktion als Außenhaut für das Humboldt Forum erhoffen wir uns eine große Aufmerksamkeit für das Gesamtprojekt.

Wir können das Schloss schon in 2018 als 3D-App und VR-Experience/ VR-Präsentation vertreiben, und so schnell Cashflow generieren.

Die Schloss-VR-Präsentation als Festinstallation im Humboldt-Forum (bzw. im Vorfeld in der Humboldt-Box) ist ein perfekter Multiplikator und Werbeträger für die App. Alle Besucher werden die alten Innenräume vermissen. Wir zeigen sie schon vorab und zum Mitnehmen. Inklusive detaillierter Informationen rund um das Schloss und seinen Neubau.

Es zeigt prototypisch unseren Ansatz der virtuellen Großstadtsimulation BERLIN1928.

Der Traum

Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, diesen Traum zu realisieren. Aktuelle Grafikkartenrechenpower in Kombination mit entsprechenden VR-Brillen ist schnell genug, um hochimmersive, digitale Realitäten zu erschaffen. Und das ist erst der Anfang – weltweit wird mit enormen Ressourcen daran gearbeitet, die Qualität des VR-Erlebnisses zu verbessern.



Die Modelle, die nunmehr die Basis für unsere VR-Simulation darstellen, sind in jahrelanger, detailverliebter und liebevoller Arbeit entstanden. Sie demonstrieren eindrücklich die Passion, mit der wir im Team an die Herausforderung gehen, Berlins goldenes Zeitalter wieder zum Leben zu erwecken.

Berlin wäre damit die erste Stadt mit authentischen Zeitreisen – und einer lebendigen virtuellen Archäologie.

BERLIN1928 wird die größte virtuelle Stadtsimulation der Welt.

Virtual Reality gehört die Zukunft – wer es einmal live erlebt hat, versteht den Suchtfaktor der Immersion. Mit keinem anderen Medium kann Berlin seinem Ruf als Digital Frontrunner gerecht werden und gleichzeitig seine große Geschichte zukunftsorientiert erzählen!

Zeitplan

2017

​Finalisierung des Proof of Concept (Schlossumfeld)



Kickstarter-Kampagne



Fundraising



Teamaufbau



Aufbau und Befüllung der Online-Enzyklopädie



Installation der Plattform für die dezentrale Erfassung der 3D-Modelle



Aufbau des Stadtschlosses inkl. des Umfeldes und einiger Innenräume



2018

​Einwerbung weiterer Mittel



Erweiterung der Datenbasis und des Modells [abh. von Finanzierung]



Aufbau des Models Berlin Mitte (zentrale Achsen Friedrichstrasse - Unter den Linden)



Release 1. und 2. Bauabschnitt „Stadtschloss“ und später „Die Linden“



Entwicklung der stationären Installationen (Museen etc.)



2019

​Einwerbung weiterer Mittel



Erweiterung der Datenbasis und des Models [abh. von Finanzierung]



Aufbau des Modells Berlin-Mitte (Bermudaviereck)



Release 3. Bauabschnitt Schloss und später „Die Linden“



Entwicklung weiterer stationären Installationen (Museen etc.)



Der Zeitreisen-Bus (THE MAGICAL TIMETRAVEL- BUS)



Finanzierung

Kickstarter-Kampagne

Spenden über einen Förderverein.

Fördergelder regional und überregional

Sponsoren und Gebäudepatenschaften

Crowd Modelling

Neben der direkten Vermarktung der Simulation als Educational-Game per Download können weitere Kanäle zur Finanzierung herangezogen werden.

Stadtführungen über Augmented-Reality-Apps

Sponsoren (Product Placement, z.B. Automobilhersteller oder Marken, die es bereits damals gab – z.B. Mundwasser, Waschmittel)

Sponsoring einzelner Bauten / Blöcke (Banken, Versicherungen)

Stationäre Einzelinstallationen in Museen oder an touristisch markanten Orten.

Vermarktung durch Apps für mobile Endgeräte.

Multimediale Stadtrundfahrten

Erstellen von 3D-Animationen für TV-Dokumentationen

Verkauf von 3D-Modellen

Zeitreisen (virtuelle Stadtrundfahrten)

Und schließlich und endlich die Vermarktung der größten, authentischen, virtuellen Stadtsimulation der Welt als Massive-Multiplayer-Online-Experience.

Projektteam - Stand 08 2017

TIMETRAVEL.BERLIN UG (haftungsbeschränkt)

Peter Langer, Dipl. Industrial Designer, studiolanger.com

arbeitet seit 1991 in den Bereichen Corporate Architecture, Ausstellung und 3D-Visualisierung. Sozialisiert in München. Oktober 1989 Übersiedelung nach Berlin. Studium an der HdK, Abschluss in Industrial Design. Danach Senkrechtstart mit der Triad Projektgesellschaft. Von Mercedes Benz bis zum Bertelsmann Pavillon auf der Expo in Hannover 2000. Parallel Start in die Selbständigkeit mit dem Auftritt der KfW auf der Expo. Bis heute mit eigener Creativ-Agentur für viele namhafte internationale Agenturen und Kunden tätig.

Dr. Benedikt Goebel, Stadthistoriker, Topograph

- stadtforschung-goebel.de

Studium der Geschichte in Münster, Wien und Berlin (Promotion 2003). Mitarbeiter der Berlinischen Galerie, des Architekturmuseums Berlin und der Staatsbibliothek zu Berlin. Seit 2011 Inhaber des Büros für Stadtforschung Berlin. Seit 2017 Gastprofessor für Baugeschichte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Mitglied der Historischen Kommission zu Berlin, des werkbund berlin, Sprecher des Bürgerforum Berlin und Vorstandsmitglied des AIV zu Berlin.

Michael Tillmann, 3D-Artist, Dozent - Berlin1880.de

3D-Web- und Multimedia Designer. Als selbständiger Grafiker befasst er sich langjährig mit den Themen Architektur-Visualisierungen, Web- und Game-Design. Dozent für 3D Max beim ITW/SiliconStudio. Architektur-Visualisierung für namhafte Kunden. In Kooperation mit der Philharmonie Berlin realisierte er die digitale Rekonsturktion der alten Berliner Philharmonie in der Bernburgerstr. Seit 2012 befasst er sich außerdem mit dem Aufbau des 1880 Berlin-Modells, der Basis unseres Projektes.

Thomas Hofmann, MacomNIYU GmbH, niyu.de

Technischer Planer, Regisseur, Filmer und Musiker. Aktuell für alle großen Automobilhersteller bei vielen Messen und Veranstaltungen tätig. Über 2000 mediale Projekte weltweit realisiert.

Annette Ahme, Historikerin und Netzwerkerin, Berliner Historische Mitte e.V., berliner-historische-mitte.de

Ruben Steinbacher, Programmierer & Technical Artist

Seit mehr als 15 Jahren in der IT & Game-Entwicklung mit verschiedenen Engines tätig. 2007 bis 2010 Consulting Developer & Community Engineer bei Avatar Reality Inc. einer Tochter der Blue Software Foundation.

Mitte 2010 nach Berlin gezogen und seither dort bei der GK Software AG im PreSales tätig. Mit Unreal Engine 4 seit ihrer Veröffentlichung in 2014 tätig.

Dipl. Ing. Van Phuong Ma, Datenbank-Programmierer

Studium für Informationstechnik an der TUB (Abschluss 1998)

Ausgebildeter Projektmanager; Engineer für Back- & Front-End,

DevOps, Cloud und moderne IT Infrastrukturen

Dipl. Ing. Alexander Darda, Webentwickler/Bildarchiv, zeitreisen-berlin.de

Guido Ludwig, 3D/VR-Artist, booom.biz

Frank Jakobczyk, Architektur und Städtebau, 3D-Artist, Dozent

Karsten Schneider, 3D/VR-Artist

Dipl. Arch. Michael Lieb, Architekt. Setdesign, 3D/VR-Artist, michael-lieb-architekten.de

Gloria Buddrick, Grafik und 3D/VR-Artist, surfcookies.com

Uwe Langer, Konzeption und Text, b4k.de

Kontakt - BERLIN1928

TIMETRAVEL.BERLIN, Peter Langer - Choriner Str. 32 - D-10435 Berlin

T +49 30 41717014 M +49 175 2021443 mail@1928.berlin





