© 3yourmind

Anzeige

3YOURMIND GmbH (Berlin)

3YOURMIND löst eines der großen Probleme im 3D-Druck: Um das Modell von Prototypen/Gebäuden mittels 3D-Drucker produzieren zu können, sind perfekte 3D-Vorlagen notwendig. Diese müssen oft in stundenlanger Handarbeit erstellt werden. 3YOURMIND hat Plugins für CAD-Programme entwickelt, die vorhandene Daten auf Knopfdruck für den 3D-Druck analysieren und aufbereiten. Zudem verbindet das Vergleichsportal 3yourmind.com die Anwender mit professionellen 3D-Druckern und bietet einen einzigartigen Material-, Preis- und Lieferzeiten-Vergleich. Damit ermöglicht 3YOURMIND den einfachen Zugang zum 3D-Druck selbst für Mittelständler, kleine Unternehmen oder Freiberufler, die sich bislang eigene, industrielle 3D-Drucker und die dafür notwendige Infrastruktur nicht leisten können. Das Vergleichsportal zählt mittlerweile zehntausende Anwender aus aller Welt und ist u.a. auch die technische Grundlage für Endkunden-Anwendungen wie den 3D-Druckservices der Baumarktkette toom.

© 3yourmind

Für große Unternehmen und global tätige Konzerne hat 3YOURMIND eine eigene Enterprise-Version entwickelt. Dazu gehört u.a. auch der AMPI (Additive Manufacturing Part Identi?er), mit dem selbst große Mengen an Produkten oder Datenbanken mit zehntausenden Ersatzteilen automatisch auf die 3D-Druckbarkeit einzelner Komponenten überprüft werden können.

© 3yourmind

3YOURMIND wurde 2014 als Spin-off der Technischen Universität Berlin von Stephan Kühr, Aleksander Ciszek und Tobias Wunner gegründet. Seitdem ist das Unternehmen stark gewachsen. Heute arbeiten bereit 40 Mitarbeiter am Firmensitz in Berlin sowie in der Tochtergesellschaft in Breslau (Polen) und im Büro San Francisco. 2016 wurde das Unternehmen mit dem "Deutschen Innovationspreis" ausgezeichnet. In diesem Jahr hat sich 3YOURMIND für den StartX Accelerator der Standford University qualifiziert.

© 3yourmind

Weitere Informationen unter www.3yourmind.com

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema Cloud-Speicher Vodafone Cloud im Test Der Mobilfunkprovider spendiert nur seinen Kunden kostenlosen Online-Speicher. Die Multimedia-Cloud versucht auf elegante Weise Fotos, Videos und…

Cloud-Speicher Web.de Online-Speicher im Test Wir haben den Cloud-Speicher von Web.de im Test. Wir verraten, womit der Web.de Online-Speicher punktet, und wo Nachholbedarf herrscht. breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 2) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.