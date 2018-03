© WEKA Media Publishing breakthrough 2017 award

Diese Köpfe entscheiden welche Produkte oder Dienstleistungen das Potential zum Durchbruch 2017 haben und welche Gewinner Medialeistung im Gesamtwert von 500.000 Euro erhalten!

Dr. Philipp Baaske

Dr. Philipp Baaske gründete im Jahr 2008 die NanoTemper Technologies GmbH, welche heute weltweit Instrumente zur biomolekularen Analyse entwickelt, herstellt und vertreibt. Er gewann den deutschen Innovationspreis im Jahr 2012 und den deutschen Gründerpreis im Jahr 2014. Dieses Jahr wurde er zudem zur "Jungen Elite - die Top 40 unter 40" des Magazins "Capital" gewählt.

Christian Baudis

Christian Baudis ist Digital-Unternehmer, Futurist und ehemaliger Google-Deutschlandchef. Er hat mehrere europäische Start-Ups erfolgreich gegründet (u.a. El Cartel Media, Tremor Video, My Digital) und über 20 Jahre in führenden CEO-Funktionen der europäischen Medien- & Internetindustrie (u.a. ProSiebenSat1, HSE24) gearbeitet. Er wurde mehrmals zu Deutschlands Top-Internet- & Media-Managern (3 x Media & Internet Manager of the Year) gewählt und mit bekannten Preisen der Digitalbranche ausgezeichnet (u.a. Onlinestar). Im Jahr 2014 gründete er My Digital, ein digitales Innovations-Unternehmen, welches Unternehmen bei der Bewältigung der digitalen Transformation berät.

Dennis von Ferenczy

Dennis von Ferenczy ist Co-Founder der amiando GmbH (heute: Xing Events GmbH), für die er von 2006 bis 2012 als CMO tätig war. Im Jahr 2013 co-gründete er die IDNow GmbH, für die er bis heute beratend tätig ist. Seit 2006 investiert, unterstützt und berät Dennis von Ferenczy Start-Ups als Business Angel (u.a. Lingoking).

Dr. Michael Hoeck

Dr. Micheal Hoeck ist Gründer und Geschäftsführer der Proyecta Ventures GmbH, einer Early Stage Beteiligungsgesellschaft im Süden Münchens. Er gehört zu den Erstinvestoren der Catchys GmbH sowie der unu GmbH. Herr Hoeck ist Co-Founder der Betterflow GmbH und REAC Energy GmbH, für die er beide bis heute auch operativ tätig ist.

Florian Huber

Florian Huber ist Gründer und Vorstand der united-domains AG und Mit-Gründer des Immobilienportals neubau kompass AG. Seit 2008 investiert er als Business Angel in Startups mit digitalen Geschäftsmodellen (u.a. Building Radar, Asanayoga). Florian Huber ist Startup-Mentor bei TechFounders (TU München) und Wayra (Telefonica-Gruppe).

Eric Matthes

Eric Matthes (40) zeichnet seit August 2015 als Country Manager für das operative Geschäft von HTC? in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Davor war er bei HTC in verschiedenen leitenden Funktionen auf Länder- und Europaebene zuständig. Vor seinem Wechsel zu HTC im Jahr 2007 war der Betriebswirt bei der Commontime Ltd. als Country Manager DACH tätig. Von 2005-2006 sammelte er erste Erfahrungen in der Mobilfunkindustrie als Senior Account Manager bei o2 Germany. Seine Karriere in der Technologiebranche startete er 2002 bei IBM Deutschland als Vertriebsbeauftragter.

Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel

Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel ist Co-Founder der 12snap AG (heute plan.net). Im Jahr 2008 gründete er die Augustus Consulting GmbH, ein Investmentberatungsunternehmen mit dem Fokus auf Value Investments und ist für diese seither als Geschäftsführer tätig. Seit 2001 ist er Dozent an der TU München und seit 2013 Professor für Entrepreneurship & KMU-Management an der Hochschule Landshut.

Michael Reinartz

Michael Reinartz verantwortet seit Februar 2016 als Bereichsleiter Innovation die Entwicklung einer ganzheitlichen, geschäftsbereichsübergreifenden Innovationsstrategie und -Roadmap sowie die Steuerung des Innovationsmanagements bei Vodafone Deutschland.

Zuvor war Herr Reinartz mehr als 12 Jahre in den verschiedensten Bereichen und Unternehmen der Telekom Austria Group (TAG) tätig. So begleitete er u.a. den Launch des serbischen Mobilfunkanbieters Vip Mobile und leitete den Aufbau von Red Bull MOBILE, einem Joint Venture zwischen Red Bull und A1.

Kurt Skupin

Kurt Skupin ist Vorsitzender der Geschäftsführung der WEKA Mediengruppe München, welche sieben GmbHs beinhaltet. Er war Verlagsleiter der früheren MagnaMedia AG und gehörte ab 1996 zum Managementteam, das die Weka Zeitschriftengruppe formte. Ab 1998 übernahm Kurt Skupin die Geschäftsführung des Weka Fachzeitschriften-Verlags (heute Weka Fachmedien).

