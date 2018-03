© Binkybox Binkybox

Anzeige

Dank binkybox haben Babys die Lösung zu chronischem Schlafmangel jetzt immer zur Hand.

Wie der Schlaf von Babys und ihren Eltern künftig revolutionär dank binkybox verlängert wird hier aufgezeigt. Die binkybox ist ein Schnullerspender für bis zu fünf Schnuller. Diese Schnuller entnimmt das Baby nachts selbstständig. Die binkybox, „Family Choice Award“ Gewinner 2017.

Binkybox Quelle: Binkybox Binkybox

Bis zu 78 Prozent alller Babys bekommen zum Einschlafen einen Schnuller. Dieser sorgt für ein besseres Einschlafverhalten oder entspannt das Baby. Doch was passiert wenn das Kind den Schnuller verliert und er nicht greifbar ist? Dann wird geschrien bis die Eltern einen neuen Schnuller geben. Das wiederholte Aufstehen kann, vor allem nachts, für die Eltern zum Martyrium werden.

Der Einfallsreichtum der Eltern ist groß. Dieser geht von am Schlafanzug befestigten Schnullerketten (Achtung: Strangulationsgefahr!) sogar bis zur Verabreichung von Schlafmitteln. Doch soweit muss es nicht mehr kommen, denn ein ideenreicher Erfinder aus dem Schwabenland hat diesen Nächten den Kampf angesagt. Vorbei sind die Abende, in denen Mama und Papa auf Schnullersuche sind. Dank der binkybox – Design, Entwicklung und Produktion in Deutschland.

© Binkybox Binkybox

Die binkybox ist aus lebensmittelechtem Material hergestellt und spülmaschinenfreundlich. Sie erfüllt damit auch die höchsten Ansprüche. Mit der Markteinführung Anfang 2018 bekommen Eltern ein neues, wundervolles Produkt an die Hand, so dass sie Tage und Nächte mit ihren Kindern noch mehr genießen können.

Erhältlich ist die binkybox ab Anfang 2018 unter www.binkybox.de. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99 € inkl. MwSt. Einen 20 % Rabatt gibt es für private Einzelkunden während der Markteinführungsphase, nach Anforderung eines Gutscheincodes über www.binkybox.de.

Aktuell gibt es auf dem Markt kein weiteres Produkt in diesem Bereich. Es ist eine Weltneuheit. Ein internationales Patent ist eingereicht.



Vor 5 Jahren wurde meine Tochter geboren. Bei ihr musste ich bis zu 10 mal die Nacht aufstehen und die verlorenen Schnuller suchen. Dann habe ich mich bei Bekannten und Freunden umgehört und gefragt was diese für Lösungen haben. Ein nettes Beispiel war, 30 Schnuller um den Kopf legen in der Hoffnung, dass das Kind einen findet. Das Auslegen um den Kopf ist die gängigste Lösung für das Problem, wenn man von Schnullerketten absieht. Deshalb habe ich mir gesagt, da muss was her und entwickle seit nun 4 Jahren die binkybox. 2018 ist es endlich soweit und sie kommt auf den Markt. International hat es schon eine große Nachfrage auf der Kind und Jugend 2017 gegeben.

Zuerst werde ich die binkybox ohne zusätzlichen Features anbieten. Später kommt

UV Licht, Nachtlicht, Wenn der Schnuller herausgenommen wird kommt die Einschlafmelodie, Babyphone, Videoüberwachung, Anschluss an Hausanlage (Smart Home) zur Steuerung der Heizung und Luftfeuchte

Pro Jahr werden 43 Millionen Kinder geboren. Von denen bekommen ca. 78 % einen Schnuller. Somit ist das jährliche Marktpotential bei 33,5 Millionen Schnullerkinder. Aber das Produkt werden nicht nur Eltern kaufen, auch Omas, Opas, Tanten, Onkel und als perfektes Geschenk zur Geburt. Da sind 49,99 € immer drin.

Mein größter Erfolg bisher ist das System so geschmeidig bekommen zu heben, dass es ein Kleinkind von 6 Monaten schon bedienen konnte. Und dann ein tolles Design dazu.

Aktuell werden weitere Designs wegen der großen Nachfrage entwickelt. Diese werden bald auf Facebook veröffentlicht.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema Solar-Energie Rawlemon Beta.ray: Glaskugel statt Solarpanel Das Unternehmen Rawlemon baut eine Glaskugel zur Energiegewinnung, das erste kommerzielle Produkt namens Beta.ray soll im September kommen. Die…

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.