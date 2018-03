© gearo

Du bist professioneller Fotograf oder Filmemacher und hasst es, dass dein Equipment wochenlang ungenutzt in der Ecke steht und du bei einem Auftrag dann irgendwie doch nicht das Richtige parat hast? Wir haben die Lösung: gearo, das Airbnb für Film- und Fotoequipment.

© gearo

gearo ermöglicht es dir durch seinen Service, einfach und sicher mit deinem Gear Geld zu verdienen: Auf gearo.de kannst du super easy dein Equipment vollversichert online stellen, um es so anderen Film- und Fotoschaffenden zugänglich zu machen. Gleichzeitig kannst du kautionsfrei Equipment in deiner Nähe anmieten und die kreative Community unterstützen. Das alles ist sicher, einfach und nah. Denn bei dem ganzen Prozess bist du und dein geliebtes Equipment bei jeder Buchung durch unsere individuelle Versicherung rundum abgesichert und wir beanspruchen lediglich bei erfolgreicher Vermietung eine Service-Fee von 15 Prozent – individuelle Beratung inklusive. Klingt gut? Ist es auch. Das bezeugen auch die mittlerweile über 4 000 Nutzer. Denn gearo überzeugt durch günstige Mietpreise, kurze Abholwege, die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten und bietet zusätzlich eine nie da gewesene, riesige Verfügbarkeit. Für Produktionsfirmen bietet gearo außerdem einen Full-Service inklusive Lieferung.

© gearo

Die Idee zu gearo entstand, wie es so oft der Fall ist, aus der eigenen Erfahrung: Max und Paul, die Gründer von gearo, sind studierte Designer und nebenberuflich in der Foto- und Filmbranche tätig. Genervt vom klassischen Verleih mit unflexiblen Öffnungszeiten, teuren Preisen und langer Anfahrt entwickelten sie das Konzept für gearo. Knapp ein Jahr später ging die Plattform online. Mit Erfolg: gearo.de hat sich zu einer beliebten Anlaufstelle für die Branche entwickelt. Nutzerzahlen und Vermietungen steigen, der Equipmentwert, der auf der Plattform zum Anmieten bereitsteht, beträgt mittlerweile zehn Millionen Euro. gearos größter Erfolg bisher? Zu sehen, dass die Idee funktioniert und angenommen wird!​

Und das Ziel ist trotzdem noch lange nicht erreicht. Die Vision: „Unsere Nutzer mit einer erreichten Auswahl an hochwertigem Medienequipment jederzeit und überall – unkompliziert, sicher und preiswert – versorgen und so die Nutzung von Equipment revolutionieren.“​

Doch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so geht auch gearo Schritt für Schritt nach vorne. Ein erster Schritt der Internationalisierung ist mit dem Launch in Österreich bereits getan, weitere Internationalisierungen sind in Planung. Auch das Versandkonzept ist in der Testphase, weitere Verbesserungen immer im Blickwinkel. Und das ehemals zweiköpfige Team wächst auch stetig.

© gearo

Wie all das gelingen kann? gearo besetzt eine individuelle Nische. Unser Service garantiert Sicherheit und Vertrauen, unter anderem durch unsere exklusive HDI-Versicherungskooperation. Und zuletzt bieten wir einen großen Mehrwert für private und gewerbliche Nutzer sowie eine Softwareumgebung für Händler und Verleiher.

Mehr Infos gibt's auf gearo.de



gearo – Film- und Fotoequipmentsharing in Deutschland Quelle: gearo

