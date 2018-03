© Häng Häng

Faulsein ist kein Verbrechen findet auch Tobias Tullius (26) von HÄNG und hat feuchten Picknickdecken und Stehplätzen den Kampf angesagt. Mit ein wenig Unterstützung verschrieben er und ein paar Fans des suspendierten Nichtstuns sich einer Mission. Sie möchten superleichte Hängematten, faulen Stadtkindern zugänglich machen. Diese Hängematten kommen in einem handlichen Stoffsack, für den in jedem Rucksack Platz ist. So wird die HÄNG zum ständigen Begleiter und Lebensretter, wenn einem der Stress mal wieder im Nacken sitzt. Egal ob noch auf die nächste Klausur gebüffelt werden muss oder das Kindle schon wieder vernachlässigt wurde. Die Ausreden enden mit dem wahrscheinlich komfortabelsten Möbel der Welt. Outdoor-Hängematten als Ultraleichter-Zelt-Ersatz sind in der Fernwanderszene schon seit längerem etabliert. Den Sprung in den europäischen Alltag hingegen hat die Hängematte noch nicht vollends geschafft. Niemand möchte nämlich 7 Kilo Baumwolle in den Park tragen. Neue Materialien machen es nun möglich extrem stabile und gleichzeitig leichte Produkte zu schaffen. Die Idee ist nicht neu, aber leider immer noch sehr unbekannt. Und das ist schade. Denn wer einmal in einer HÄNG lag ist überzeugt, dass bequem nicht kompliziert sein muss.​



Ein Vertriebsweg, der sich über Zwischenhändler hinwegsetzt und bei dem das Team als Hersteller & Vertriebler auftreten, erlaubt es eine Kundengruppe anzusprechen, die nicht dem klassischen Wanderer entspricht, der derartige Produkte in den größeren Ketten finden kann. Die Idee entstand, natürlich in einer Hängematte, und nur ein paar Wochen später waren die Formalitäten geregelt und die ersten Matten genäht.

Häng ersetzt nicht nur das Strandtuch sondern sorgt für einen schwingenden Tag im Park. Die Erweiterung des Produkts auf andere Muster, Größen und Zubehör, wird täglich in Angriff genommen.

Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Onlinestore. Die Erweiterung auf Mehrprodukte ist geplant.

In den USA ist der Markt groß, mit einem starken Anstieg und diversen Herstellern. Im europäischen Marktsegment gibt es nahezu niemanden im Vergleich.

Der größte Erfolg bisher zeigt sich an der Verdopplung des Auftragsvolumens. Zu den weiteren Zielen gehört es, mehr Nachfrage zu schaffen und den Bekanntheitsgrad zu steigern.

