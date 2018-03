© HRlab

Anzeige

HRlab

HRlab ist die moderne Human Capital Management Plattform, die alle Prozesse und Aufgaben des Personalwesens agil abbildet, zentralisiert und automatisiert. Als Ableger der tridion digital solutions GmbH entstand 2016 die Idee zu HRlab basierend auf über 12 Jahren Erfahrung im Personalwesen.

© HRLab

HRlab ist die moderne Human Capital Management Plattform, die alle Prozesse und Aufgaben des Personalwesens agil abbildet, zentralisiert und automatisiert. Als Ableger der tridion digital solutions GmbH entstand 2016 die Idee zu HRlab basierend auf über 12 Jahren Erfahrung im Personalwesen.

Entstehung und Besonderheiten

In der langjährigen Erfahrung liegt begründet, warum HRlab besonders effizientes und sicheres Personalmanagement bietet. Operative Aufgaben verschlingen Unmengen an Zeit, manuelle Prozesse sind intransparent und die Zusammenführung von Datensätzen aus verschiedenen Insellösungen fehleranfällig. Die cloudbasierte Plattform ist die ganzheitliche Lösung, die die einzelnen Prozesse bündelt und miteinander verknüpft. Die Plattform umfasst das Management von Fehlzeiten, Urlaubsanträgen, Dokumenten, Personaldaten, Mitarbeiterqualifikationen, Geschäftsreisen sowie Recruitment. Dabei sticht die Plattform besonders durch die Integration von externen Applikationen gegenüber anderen Lösungen für Personalmanagement heraus. So erleichtert beispielsweise eine Schnittstelle zu DATEV den Abrechnungsprozess mit HRlab.

Die Cloud als Basissystem erwies sich für HRlab als die geeignetste Technologie, die viele Vorteile mit sich bringt. So kann HRlab ohne Implementierungsaufwand sofort eingesetzt werden und erlaubt darüber hinaus einen Zugriff auf Daten von überall und zu jeder Zeit. Dadurch unterstützt HRlab das Arbeiten von verschiedenen Standorten aus. Hinzu kommt die intelligente Verteilung von Nutzerrollen, die das Management verschiedener Standorte erleichtert.

© HRlab

Markt und Zielgruppe

Weltweit sind Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern auf Verwaltungssoftware angewiesen. Bei Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ist Personalmanagement ohne Analytics undenklich. HRlab bietet durch die Einbindung von Analysen und Statistiken hinreichende Datentiefe und hat als Personal- und Analyseplattform kleine bis mittelständische Unternehmen im Fokus. Seit Mitte dieses Jahres bietet HRlab sogar jungen Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern eine kostenlose Nutzung der Plattform.

Meilensteine

HRlab erhält immer wieder positives Feedback. Auf der diesjährigen CeBIT konnte sich die Plattform mit Unterstützung des Partners Salesforce als innovative Technologie behaupten. Zuletzt war HRlab als Aussteller auf der Zukunft Personal vertreten. Die Messe war für HRlab ein besonderes Ereignis, denn dort zeigte sich, dass sich die Plattform gegenüber verwandten Lösungen durchsetzt.

Teamgeist und Blick in die Zukunft

Wir haben den Anspruch eine zeitgemäße Lösung zu bieten, die mit den Trends der Zeit geht. Weitere Konfigurationen und Erweiterungen der Plattform stehen darum auf unserer Tagesordnung. Vor 2 Monaten brachten die Entwickler von HRlab ein neues Release der Plattform mit erweiterten Funktionen heraus. Design und Einstellungen sind verstärkt auf die Bedürfnisse der User ausgerichtet und das Dokumentenmanagement sowie die Rollenstruktur erweitert worden.

Mittlerweile arbeiten rund 20 Mitarbeiter mit Überzeugung an HRlab. Tiefpunkte gehören genauso wie Höhepunkte zum Alltag eines Start-ups. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass wir eine Plattform geschaffen haben, die das Personalmanagement bedeutend erleichtert und bei Personalern sowie auch Mitarbeitern auf Begeisterung stößt. Daran halten wir fest!

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema Cloud-Speicher Vodafone Cloud im Test Der Mobilfunkprovider spendiert nur seinen Kunden kostenlosen Online-Speicher. Die Multimedia-Cloud versucht auf elegante Weise Fotos, Videos und…

Cloud-Speicher Web.de Online-Speicher im Test Wir haben den Cloud-Speicher von Web.de im Test. Wir verraten, womit der Web.de Online-Speicher punktet, und wo Nachholbedarf herrscht. breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 2) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.