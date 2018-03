© Meine Landausflüge

Meine Landausflüge

„Meine Landausflüge“ (meine-landausfluege.de) bietet eine reederei-unabhängige Buchungs- und Informationsplattform für Kreuzfahrt Ausflüge an. Kreuzfahrtgäste können dadurch unabhängig von ihrer gewählten Reederei mit wenigen Klicks Ausflüge für ihre Landgänge buchen. Kunden profitieren dadurch von besseren Konditionen als bei vergleichbaren Angeboten der Reedereien: Die Ausflüge finden in kleinen Gruppen mit in der Regel nur acht bis zwölf Teilnehmern statt und das Ganze meist zu deutlich günstigeren Preisen als bei den Reedereien.

Die Idee

Die Idee zu „Meine Landausflüge“ ist dem Gründer und Geschäftsführer, Dr. Florian Berthold, während seiner Zeit als Vice President bei AIDA Cruises gekommen. Er hat dort gemerkt, dass Kunden mit den bisherigen Alternativen unzufrieden waren und der stark wachsende Markt für Kreuzfahrt Ausflüge großes Potenzial bietet.

Von der Idee bis zum Launch hat es etwa ein Jahr gedauert, bis eine erste Version der Plattform entstand und die ersten Partner gewonnen wurden.

Ausblick/ Weiterentwicklungen

Aktuell konzentrieren wir uns auf den deutschsprachigen Gast auf Kreuzfahrten in Europa und im Orient. Unser Angebot umfasst bereits fast 160 Ausflüge in den 50 größten und wichtigsten Häfen in Europa und Orient. Zukünftig wollen wir unsere Abdeckung weiter erhöhen und unser Angebot auch Kreuzfahrer außerhalb der DACH-Region anbieten. Unser Ziel ist es, der führende Anbieter für Kreuzfahrt Ausflüge für europäische Kreuzfahrer zu werden.

Team

Neben Florian Berthold als Gründer und Geschäftsführer, wird das Startup von Patrick Kuhlmann als CMO und Alexander Nosov als CTO geführt. Das Team wird ergänzt durch weitere Mitarbeiter und Freelancer in den Bereichen IT, Sales und Product Management.

Marktüberblick

Kreuzfahrten sind eines der am stärksten wachsenden touristischen Segmente in Europa. Das gut gefüllte Orderbuch der Reedereien lässt eine sichere Prognose von zweistelligen Wachstumsraten auch auf die nächsten Jahre hin zu. 2022 wird alleine im Markt für geführte Landausflüge in Europa von einem jährlichen Umsatzvolumen von über einer Milliarde Euro ausgegangen.

Größte Erfolge bisher

Obwohl wir uns erst in unserer ersten Saison befinden, konnten bereits einige wichtige Erfolge erzielen. Beispielsweise haben wir Ende August unsere erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und konnten mit DER Reisebüro die Nr. 1 im deutschen Reisemarkt als Vertriebspartner gewinnen.

