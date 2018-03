© Logarithmo

Logarithmo

Digitale Bausteine zur Datenanalyse

Der richtige Umgang mit Daten wird für viele Branchen zukünftig überlebenswichtig sein. Dass Industrieunternehmen Potenzial ungenutzt lassen, wenn sie bei wichtigen Geschäftsprozessen mit veralteten Methoden arbeiten und vorhandene Daten unzureichend berücksichtigen, war der Ausgangspunkt für die drei Gründer von logarithmo. Sie erstellen digitale Anwendungen, die cloudbasiert nach dem Prinzip „Software as a Service“ (SaaS) einfach nutzbar für Unternehmen angeboten werden. Im Hintergrund der Anwendung können beliebig komplexe mathematische Verfahren eingesetzt werden. Externen Forschern wird so zugleich ermöglicht, entwickelte Verfahren risikofrei und schnell zu kommerzialisieren. logarithmo unterstützt Energie- und Logistik-Unternehmen und arbeitet mit Stadtwerken, Netzbetreibern und Energiedienstleistern zusammen. Die Anwendungen helfen, aus unterschiedlichen Datenquellen Erkenntnisse zu gewinnen und damit Prozesse zu verbessern. Möglich sind Datenanalysen, Prognosen, selbstlernende Verfahren, Optimierungen, Simulationen und Big-Data-Lösungen. Die maßgeschneiderte Anwendung, die das 2016 gegründete Start-up nach eigenen Angaben in kurzen Entwicklungszyklen von zum Teil einer Woche umsetzt, wird als Web-Dienst unternehmensweit zur Verfügung gestellt oder in Unternehmenssoftware integriert. Der Mitarbeiter kann sie so einfach bedienen wie eine App auf dem privaten Smartphone.

Mehr Infos unter: www.logarithmo.de

