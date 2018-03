© MixMoveMatch

MixMoveMatch liefert eine virtuelle Ebene zur vernetzten Zusammenarbeit in der Logistik, welche die bestehenden Lücken hinsichtlich Integration und Zusammenarbeit schließt. Es ermöglicht eine problemlose Integration mit allen Arten von Diensten entlang der Lieferkette. Zugleich kann eine vollständige Kontrolle und Übersicht über die Handhabungen und Lieferprozesse gewonnen werden. MixMoveMatch basiert auf einem gesamtheitlichen Ansatz für das Lieferkettenmanagement auf Packstückebene. MixMoveMatch besteht aus drei Portalen, welche für die jeweiligen Bedürfnisse von Verladern, Verteilzentren und Transportunternehmen angepasste Werkzeuge bereitstellt. Die Lösung packt an der Wurzel des Problems an, der Organisation der Lieferkette und erzielt dadurch eine ökonomisch und ökologisch nachhaltigere Herangehensweise. Durch die niedrige Einstiegsschwelle ist die Bündelung auch kleiner Paketmengen handhabbar und wirtschaftlich. MixMoveMatch erlaubt es auch kleinen Logistikdienstleistern, Produzenten und Händlern, den heutigen gestiegenen Kundenanforderungen entsprechend rasche und zuverlässige Lieferungen durchzuführen, ohne ein eigenes IT-System kostenträchtig auf- oder umzubauen zu müssen. Neue Beteiligte können dank standardisierter Schnittstellen kurzfristig eingebunden werden.

Story hinter dem Produkt

Durch die zunehmend kleinteilige und kurzfristige Verteilung von Waren zu Geschäften (B2B) und End­kunden (B2C) ist einerseits eine erhebliche Zunahme des Lieferverkehrs zu erwarten. Andererseits ist es für die meisten Verlader nicht umsetzbar, ein vollständig eigenständiges Liefernetzwerk wirtschaftlich auszulasten. Dies ist erst durch die Bündelung der Liefermengen mehrerer Verlader möglich, allerdings unter nur Wahrung der Vertraulichkeit im Wettbewerb. Die Idee von MARLO ist es, als neutraler Dienstleister durch MixMoveMatch eine IT-gestützte, Cloud basierte Planung, Durchführung und Abrechnung der Lieferkette über alle Beteiligten, insbesondere kleinerer und mittlerer Dienstleister hinweg eine wirtschaftliche Bündelung der Packstücke zu ermöglichen. Die Beteiligten können Ihre hauseigene IT (ERP, WMS, TMS) beibehalten, sehen aber nur Ihre Daten in Ihrer transparenten Lieferkette. MixMoveMatch ist die erste Lösung, die auf der Bündelungsebene von Paketen, nicht nur Paletten, insbesondere Unternehmens übergreifend arbeitet.

Ausblick

Die Software MixMoveMatch wird seit 2012 in den Ausliefer- und Verteilzentren der europaweiten Distribution des Technologiekonzerns 3M eingesetzt. Auf einzelnen Relationen konnten bereits bis zu 1/3 aller Transporte und bis zu der Hälfte der Emissionen eingespart werden. MixMoveMatch ist 2016 auf die gesamte Lieferkette insbesondere im Hinblick auf die Stadtlogistik erweitert worden und ist seitdem bei dem niederländischen Stadtlogistiker Binnenstadservice Nederland im Einsatz. MixMoveMatch ist an Dutzenden Standorten in 18 europäischen Ländern in Betrieb. Über das europäische Citylogistics Network wird angestrebt, langfristig ein umfassendes Logistiknetzwerk inbesondere in städtischen Ballungsräumen zu bilden. Die Herausforderung ist, eine möglichst große Anzahl an Akteuren zur Zusammenarbeit zu bewegen, um gemeinschaftlich Synergien zu nutzen.

Firmengruppe MARLO

MARLO ist ein europäischer Berater und IT-Anbieter für den Güterverkehr und die Logistik. Standorte bestehen neben der Unternehmenszentrale von MARLO a.s in Norwegen und der deutschen Tochter MARLO Consultants GmbH in Karlsruhe auch in Portugal, Polen und den Niederlanden. MARLO ist in zahlreichen europäischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten aktiv, aus welchen auch das Produkt MixMoveMatch hervorgegangen ist.

