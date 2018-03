© Particulate Solutions

Anzeige

Particulate Solutions

Particulate Solutions ist Anbieter innovativer Lösungen an der Schnittstelle von Marketing und CSR. Mit Socialfunders® hat Particulate eine neuartige Crowdfundingplattform entwickelt, welche Unternehmen als Marketing- und Kundenbindungssystem einsetzen können, um sich gemeinsam mit ihren Kunden für soziale Projekte zu engagieren.

Soziale Verantwortung ist inzwischen ein entscheidendes Kaufkriterium für Kunden. Allein in Deutschland spenden Unternehmen jährlich ca. 8 Mrd. Euro, jedoch wird das Engagement von den Kunden nicht wahrgenommen. Kernidee der Socialfunders® Lösung ist, die Kunden, Mitarbeiter oder Partner eines Unternehmens aktiv in die Auswahl von unternehmerischen Spenden einzubeziehen. Die Funktionsweise ist einfach und intuitiv: Kunden sammeln Punkte (SocialCoins) bei Unternehmen, z.B. beim Kauf der Produkte. Mit diesen Punkten können die Kunden im Namen des Unternehmens regionale & überregionale soziale Projekte unterstützen, die ihnen selbst am Herzen liegen, z.B. den eigenen Sportverein. Durch dieses Prinzip kann der Kunde gemeinsam mit dem Unternehmen Projekte in seiner Region unterstützen.

Particulate: Mehrwert durch Verantwortung Quelle: Particulate Solutions

Die dadurch erzielte Reichweite ist um ein Vielfaches höher, als die traditionelle Unternehmenskommunikation im Rahmen von Unternehmensspenden. Die Spenden können dadurch wirkungsvoll zur Verbesserung der Markenwahrnehmung & Erhöhung der Kundenbindung genutzt werden. Zudem wird die Administration & Zahlungsabwicklung von unternehmerischen Spenden stark vereinfacht & optimiert.

Das SocialCoin-System lässt sich im B2C- als auch im B2B- Bereich nutzen. Neben dem Einsatz von Gutscheinen mit festen Beträgen als Zugabe zu Produkten, können auch variable Beträge z.B. in Abhängigkeit des Warenkorbwertes oder der Mobilfunkrechnung erstellt werden. Das System lässt sich problemlos an andere Systeme anbinden. Die SocialCoin-Codes können dadurch z.B. direkt auf den Kassenbon am POS gedruckt und vom Kunden mit dem Smartphone abgescannt werden. Die Projekte können in Echtzeit auf Digital Signage-Lösungen in den Filialen präsentiert und via Touchscreen vom Kunden mit seinen gesammelten SocialCoins unterstützt werden.

© Particulate Solutions

Das System wird als Software as a Service als White-Label angeboten und an die individuellen Anforderungen des Kunden angepasst. Darüber hinaus bietet Particulate eine umfangreiche Beratungs- und Dienstleistungspalette an. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Finanzdienstleister, Energieversorger, sowie DAX-Konzerne. Diese Kunden profitieren auch von dem breiten Partnernetzwerk, zu dem führende Media- und Marketingagenturen, Technologieanbieter sowie Projektpartner / NGOs gehören.

© Particulate Solutions

Die Story hinter Particulate: Im Sommer 2012 wurde Particulate von Stephanie Henn (CFO), Stefan Fink (CPO) und Stefan Pandorf (CEO) gegründet. Die Idee dazu entstand während eines gemeinsamen Auslandssemesters in Finnland, inspiriert durch den Hype um das Thema Crowdfunding. Nach der Rückkehr entstanden Masterarbeit und Businessplan parallel. Der erste Pilotkunde war im Dezember 2012 schnell gefunden. Seitdem hat sich das inzwischen knapp dreißigköpfige Team zum führenden Anbieter innovativer Lösungen an der Schnittstelle von Marketing und CSR entwickelt.

© Particulate Solutions

Wir helfen Unternehmen bereits erfolgreich die Markenwahrnehmung zu erhöhen und ihre Kundenbindung zu stärken, indem sie sich gemeinsam mit ihren Kunden für die gute Sache einsetzen. Mit unserer Lösung wurden so bis heute auch bereits mehr als 1 Mio. € für soziale Projekte gesammelt. In den kommenden Monaten wird das Team von Particulate noch mehr Unternehmen eine sinnvolle Alternative ihrer Marketingmaßnahmen bieten. Langfristig wollen wir mit unserer Lösung gesellschaftliches Engagement zu einer sinnvollen und wirkungsvollen Marketing-Alternative für Unternehmen machen. Es wird heute noch viel zu viel Geld für langweilige und häufig wirkungslose Kundenbindungsmaßnahmen ausgegeben, wie die Klebepunkte, die an der Kasse verteilt werden.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema Cloud-Speicher Vodafone Cloud im Test Der Mobilfunkprovider spendiert nur seinen Kunden kostenlosen Online-Speicher. Die Multimedia-Cloud versucht auf elegante Weise Fotos, Videos und…

Cloud-Speicher Web.de Online-Speicher im Test Wir haben den Cloud-Speicher von Web.de im Test. Wir verraten, womit der Web.de Online-Speicher punktet, und wo Nachholbedarf herrscht. breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 2) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.