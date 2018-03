© Silexica

Silexica ist ein rasant wachsendes Software Unternehmen, welches Lösungen zur effizienten Programmierung von modernen Mehrkern-Mikroprozessoren entwickelt. Selbstfahrende Autos benötigen eine Vielzahl von Kameras, Sensoren und Steuerelementen, welche alle gleichzeitig von einem zentral gesteuerten Computer ausgewertet werden müssen. Derzeit füllt solch ein Computer den halben Kofferraum eines Fahrzeuges aus. Silexica Programmier-Werkzeuge helfen Softwareentwicklern dabei, die Software Programme für selbstfahrende Autos so umzuschreiben, dass diese auch auf dem integrierten Bord-Computer des Autos mit gewünschter Rechenleistung sowie Energieeffizient laufen.

Wir bieten als einziges Unternehmen weltweit ein Programm, welches vorhandenen Code analysiert, umschreibt und optimieren kann. Unser internationales Team besteht aus den besten Experten der Branche und basiert auf jahrelanger Forschungsarbeit von führenden Universitäten.

Silexica ist ein B2B Deep-Tech Start-Up, welches sein Kerngeschäft in der Lizenzvermarktung hat. Diese sind hochwertige Softwarelizenzen ausgerichtet auf internationale Unternehmen. Derzeit arbeiten wir unter anderen mit Huawei, Fujitsu und Denso zusammen. Die Gebühren für die Lizenzen liegen im 6-stelligen Bereich.

Um unsere Kundengewinnung möglichst effizient und lean zu gestalten, haben wir die SLX-Cloud entwickelt und bieten eine 30-Tage Testversion an. Dies bietet potentiellen Kunden die Möglichkeiten sich von SLX's Fähigkeiten selbst zu überzeugen.

Nach Jahrelanger Forschung wurde Silexica 2014 als Spin-off der RWTH Aachen gegründet und etablierte sich als führender Anbieter von multicore programming solutions. Zurzeit beschäftigen wir 50 Mitarbeiter, wachsen jedoch extrem schnell. Dabei bleibt unsere Produktentwicklung nicht auf der Strecke, derzeit wird an dem Support von weiteren Programmiersprachen gearbeitet um die Anwendungsbereiche von SLX zu erweitern. Silexica kooperiert mit wegweisenden Unternehmen in zahlreichen Branchen um somit die Produktentwicklung markt- und kundenorientiert voranzutreiben. Wir sind ein deutsches Tech Unternehmen, welches International agiert. Neben Köln, haben wir Büros in Tokio und dem Silicon Valley um unsere Kunden optimal zu unterstützen.

Silexica arbeitet an der Vision die immer größer werdende Lücke zwischen Software- und Hardwareentwicklungen im Bereich der Multicore Prozessoren zu schließen.

In dem folgenden Video sind essentielle Features von SLX an einer Beispiel-Applikation, welche zum Erkennen von Fußgängern verwendet werden kann, erklärt.



Silexica Demo SLX Quelle: Silexica In diesem Video werden essentielle Features von SLX an einer Beispiel-Applikation, welche zum Erkennen von Fußgängern verwendet werden kann, erklärt.

