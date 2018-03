© Teachback

TeachBack ist eine deutschlandweit agierende Nachhilfeagentur, die Ihren Kunden private Nachhilfelehrer/innen vermittelt, welche zu den Kunden nach Hause kommen.

Durch die gewohnte Umgebung, fällt es den Schülerinnen und Schülern leichter, sich den Stoff einzuprägen, als müssten sie sich erst noch an eine andere Umgebung gewöhnen. Dadurch würden sie sich nicht auf das wesentliche, den Lernstoff konzentrieren.

Somit ist TeachBack der Vermittler für Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen deutschlandweit, unabhängig von Klassenstufe und Fach.

Grundsätzlich funktioniert das System sehr simpel: Kunden, die Nachhilfe suchen informieren sich auf unserer Homepage, können sich dort anmelden oder direkt den persönlichen Kontakt suchen, geben die nötigsten Informationen ein oder via Telefon durch, um die beste und passendste Nachhilfe zu finden.

Die Kontaktdaten des ausgewählten Nachhilfelehrers oder der Nachhilfelehrerin werden im Folgenden dem Kunden zugesendet, sodass eine direkte und unkomplizierte Kontaktaufnahme möglich ist.

Sobald die erste Nachhilfeeinheit zwischen Kunden und Lehrer/in vereinbart ist, werden wir kurzfristig informiert und können das Guthaben auf die nötige Höhe überprüfen.

Nach einer ersten erfolgreichen Nachhilfeeinheit wird kurz mit den Kunden gesprochen, um zu erfahren, wie die erste Nachhilfeeinheit funktioniert hat und ob unsere Kunden zufrieden sind.

Ebenso erhält der Kunde/Schüler nach jeder Nachhilfeeinheit einen individuellen vom Nachhilfelehrer/in angefertigten Feedbackbogen, um zu sehen wie mitgearbeitet wurde, wie das Thema verstanden wurde, ob Hausaufgaben aufgegeben wurden oder ob noch weiteres Material besorgt werden muss.

Mit unserer Dienstleistung sprechen wir Schüler und deren Eltern, Studenten, Auszubildende und Erwachsene, die sich weiterbilden möchten direkt an.

Um allen Anfragen und unserem hohen Qualitätsstandard in Verbindung mit unserer Dienstleistung gerecht zu werden, kommen wir gegen Ende dieses Jahres mit unserer rundum erneuerten Homepage auf den Markt.

Durch ein ausgefeiltes System ist die Kontaktaufnahme zwischen Lehrern und Kunden noch einfacher möglich. Zudem können unserer Kunden bzw. Mitglieder sowie alle registrierten Lehrer täglich ihren/Ihr Account/Profil einsehen, bearbeiten und aktualisieren. Alle Termine sind dort ersichtlich und können individuell zwischen Kunden und Lehrern vereinbart werden, sowohl aktuelle Termine, Termine in Zukunft, als auch vergangene Termine.

Zudem können unsere Kunden über Ihre Profile Ihr Guthaben jederzeit einsehen, bequem bezahlen, haben Ihren Nachhilfe-Terminkalender online und können mühelos online für weitere Einheiten bezahlen, sowie die Feedbackbögen, die individuell für jeden Schüler eingepflegt werden, online einsehen.

Auch unsere Nachhilfelehrer/innen profitieren von unserer Homepage: Die gesamte terminliche Organisation, die Bezahlung und das Hochladen der Feedbackbögen kann in Zukunft mühelos über das Profil erledigt werden. Ebenfalls wird die Registrierung für alle neu angemeldeten Nachhilfelehrer/innen vereinfacht. Der Preis für eine Nachhilfeeinheit hängt natürlich vom Anfahrtsweg und der Qualifikation der Nachhilfe ab. Ein grober Richtwert wäre hierfür 15 € pro 45 Minuten. Nachhilfe kann aber auch schon ab 10 € pro 45 Minuten stattfinden. Je nach Klassenstufe und Wohnort kann der Preis variieren.

Zu anderen Nachhilfeanbietern haben wir eine absolute Unique-Selling-Proposition. Wir bieten Einzelnachhilfe beim Kunden zu Hause an. Dabei wird sich auf jeden einzelnen Schüler/in speziell vorbereitet und es können auf die jeweiligen Probleme des einzelnen Schülers/Schülerin eingegangen werden. Durch eine Gruppennachhilfe kann eine solche Unterstützung nicht geboten werden.

Mit unserem deutschlandweiten Netzwerk an vertrauenswürdigen, erfahrenen und stets freundlichen Nachhilfelehrern und Nachhilfelehrinnen, deren Anzahl kontinuierlich wächst, ist es uns möglich den gesamten Nachhilfemarkt abzudecken. Zudem ist TeachBack wie schon beschrieben ausgesprochen serviceorientiert und kundenfreundlich. Das heißt, wir stehen unseren Kunden und den Nachhilfelehrern und Nachhilfelehrerinnen immer und gerne beratend zur Seite.

TeachBack findet seinen Gründungsursprung in Köln. Schnell hat sich die Nachhilfeagentur dort etabliert und ihren Aktionsradius auf Bonn, Düsseldorf und Umgebung ausgeweitet. Mittlerweile ist TeachBack auch überregional in NRW tätig und bietet darüber hinaus auch Nachhilfe in der Umgebung von etlichen Großstädten wie Berlin, Potsdam, Bremen, Dresden, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Mannheim, Wiesbaden, Mainz, Jena, Stuttgart, Augsburg, Nürnberg und München an und ist stetig auf der Suche nach qualifizieren Nachhilfelehrern, um das Team zu erweitern.

Die von uns im Auswahlverfahren sorgfältig ausgewählten Nachhilfelehrer verstehen sich nicht nur schlicht als „Nachhilfelehrer“, sondern vielmehr als kundenorientierte Service-Anbieter, die individuelle Lern- und Lehrkonzepte für ihre Schüler anbieten. Heißt also, der von unseren freien Mitarbeiten angebotene Privatunterricht besticht nicht nur durch die reine fachliche Kompetenz, sondern eben auch durch die methodische Kompetenz und nicht zuletzt durch die hohe Motivationsfähigkeit, die von unseren Nachhilfelehrern ausgeht. Bestmögliche Lernerfolge für die Nachhilfeschüler von TeachBack sind dabei unsere Zielsetzung, die dadurch erreicht wird, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingegangen wird und auch der „Spaß am Lernen“ nicht zu kurz kommt.

TeachBack in der Zukunft

Wir, dahinter steht das gesamte Team von TeachBack, sieht in der Zukunft weitere und große Chancen stark zu expandieren. Neben dem deutschlandweiten Nachhilfemarkt wäre es in der Zukunft selbstverständlich auch möglich, unser Produkt in allen Nachbarländern oder noch weiter anzubieten. Denn Nachhilfe wird nicht nur in Deutschland benötigt und mit unserer Dienstleistung ist es ohne große Hürden möglich, weitere Märkte abzudecken. Ebenfalls können wir mit professionellen Lernvideos unsere Kunden bzw. Mitglieder von TeachBack auch zu Hause unterstützen.

Das Team von TeachBack umfasst neben all unseren Nachhilfelehrern und Nachhilfelehrerinnen im engsten Kreis vier Personen. Die beiden Gründer, Marcel Amberge und Simon Kuhlmann, sowie zwei weitere Co-Founder, Tobias Brauchle und Alexander Paas. Mit diesem Team ist es uns möglich, das Unternehmen weiter auszubauen und eventuelle Schwierigkeiten in Zukunft gemeinsam zu meistern.

Zu unserem Geschäftsmodell gehört in erster Linie natürlich die Einzelnachhilfe bei unseren Kunden zu Hause. Selbstverständlich haben wir schon viele weitere Ideen, um unser Geschäftsfeld und unsere Dienstleistungen zu erweitern. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, dass unsere Kunden über Lernvideos Unterrichtsinhalte von zu Hause lernen, rekapitulieren und verstehen können. Insbesondere für eine kurze Wiederholung eignen sich Videos besonders gut.

Ein Franchise-System, das deutschlandweit in vielen Städten angeboten werden kann gehört ebenfalls zu Erweiterungen in naher Zukunft, um TeachBack auch neben der Einzelnachhilfe in vielen Städten zu vertreten und um unseren Kunden ein noch größeres Leistungsspektrum bieten zu können.

Da die Nachfrage nach Nachhilfe sehr stark steigt und auch in Zukunft weiter steigen wird, ist unser Produkt in Verbindung mit unserer Dienstleistung und den vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten auch in Zukunft interessant und von großer Relevanz.

Als größter Erfolg sind selbstverständlich unsere Vielzahl an zufriedenen Kunden und erfolgreichen Schülern und Schülerinnen zu werten und natürlich alle Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen, die mit uns gemeinsam TeachBack zudem machen, was es heute ist und in Zukunft wird.

Unsere Vision ist, dass TeachBack an Stelle eins der Nachhilfeanbieter in Deutschland steht. Denn wer über TeachBack Nachhilfe bezieht oder für TeachBack als Nachhilfelehrer (m/w) freiberuflich tätig ist weiß, dass TeachBack erfüllend und zu voller Zufriedenheit aller Beteiligten handelt. Um dieses Konzept weiter auszubauen, muss ein Gewisser Bekanntheitsgrad geschaffen werden, sodass alle von uns profitieren können.

