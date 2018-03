© teamstr teamstr Logo

teamstr ist Deutschlands erste, mobil-optimierte Fußball-Manager-App, die reale Spielstatistiken mit echten Preisen verbindet. Das Spielprinzipbesteht aus 4 Punkten:

User melden sich an, zahlen eine Eintrittsgebühr für einen Wettbewerb ihrer Wahl. Die Eintrittsgebühren werden in einem Preispool gesammelt, um den die User im Wettbewerb spielen. User bekommen 100 Mio. Euro Budget und stellen hiermit 11 Profis der realen Bundesliga auf. Alle Teams müssen vor Anpfiff der realen Bundesliga-Spiele aufgestellt sein. Die aufgestellten Profis bekommen Punkte für 20 Aktionen in den realen Spielpaarungen (bspw. für Tore oder Zweikämpfe). Alles live in der App! Die User, deren Profis am meisten Punkte gesammelt haben, gewinnen den Preis-Pool.

Das Spannende: jeder Wettbewerb dauert maximal einen Spieltag! Schnellere Action, schnellere Gewinne, mehr Spannung!

Die Idee für teamstr ist entstanden, weil wir damit frustriert waren, wie viele User inaktiv in unserer Liga (bei Comunio und Co.) nach wenigen Spieltagen waren. Wir wollten schnellere Action und die Möglichkeit zu spielen, wann immer wir wollen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass wir oft im privaten Kreis einen kleinen Betrag eingesetzt haben, um die Spannung unter uns Freunden zu erhöhen. Die Kombination aus schnellerem Wettbewerben und der Spannung, um echte Preise zu spielen hat zu teamstr geführt.

Wir wollen einen neuen Standard im Bereich Online-Fußball-Gaming setzen. User wollen mehr Live-Action, mehr Statistiken und schönere, klarere Apps.

Wir sind ein junges Münchner Team bestehend aus hart-arbeitenden und passionierten Fußball-Fans und Techies. Wahre Sportindustrie-Experten stehen uns als Beirat zur Seite.

Teamstr's Geschäftsmodell besteht darin, dass wir einen kleinen %-Teil (10-15%) der Eintrittsgebühr für Wettbewerbe inne behalten. Der Rest wird als Preispool an die User ausgegeben.

In Europa spielen >30 Mio. begeisterte Fans Online-Fußball-Manager-Games. Viele sind jedoch saisonal und/oder ohne Preise.

Letzte Saison haben wir die iOS & Android Apps auf den Markt gebracht und eine sehr loyale Basis an >150.000 registrierten Usern aufgebaut. Hierbei sind wir auf jeden einzelnen User stolz. Eine so tolle Community aufzubauen, das treibt uns jeden Morgen an!

Für die Zukunft sehen wir drei Dinge, die wir schaffen wollen:

Europas größte und beste Plattform für Fantasy-Sports für Preise zu werden. Zusammen mit Medienhäusern ein neues Ökosystem rund um Fußballprofis und Statistiken aufzubauen. Einen neuen Standard in schönem, einfachen und klarem Online-Sport-Gaming zu setzen.

