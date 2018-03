© Tozy Tozy

Tozy – Ein Mantel zu jedem Outfit

© Tozy

Tozy ist ein Mantel mit auswechselbaren Designelementen für jede Situation. Ob mit einem verspielten Look im Alltag, der klassischen Variante im Büro oder mit ein paar extravaganten Highlights abends auf der Rooftop-Party. Mit dem Mantel sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.​



Bereits auf dem Hinweg zur Arbeitsstätte fängt das Problem an. Der Mantel sollte chic, aber trotzdem warm sein. Morgens ist es meist noch kalt draußen. Doch was mache ich mittags mit meinem warmen Mantel? Richtig – über den Arm werfen und den restlichen Tag mitschleppen. Sollte man sich nicht lieber den ganzen Tag in seinem Mantel schön und wohl fühlen? Schließlich tragen wir unseren Mantel jeden Tag und er stellt den größten Teil unseres Outfits dar.



Unsere Oberbekleidung muss durch ihr Aussehen und ihren Sitz überzeugen. Wir wollen mit unserem Mantel unseren individuellen Look unterstreichen, doch nicht jede Jacke passt zu jedem Outfit. Weibliche Fans modischer Damenoberbekleidung wissen es schon längst (und die Herren werden es auch noch verstehen) – mit einer Jacke ist es nicht getan. Die Modetrends wechseln so häufig, das man als Mode-Fan mit weniger als 2-3 neuen Jacken pro Jahr nicht auskommt. Viele Anforderungen stellen wir an unsere Oberbekleidung, besonders wenn man bedenkt, wie lang ein Tag sein kann und wie viele unterschiedliche Situationen auf einen zukommen können. Es scheint, als hätten wir es hier mit einem fast unlösbaren Problem zu tun – aber eben nur fast. Wir von Tozy haben uns diesem Problem angenommen​ und eine innovative Lösung entwickelt.​



Mit unserer Kollektion bieten wir einen Mantel im Trenchcoat-Look, den unsere Kundinnen am Tag und am Abend genau der Situation anpassen können. Die Modelle sollen nach Lust und Laune in Form und Farbe variiert werden können. Auch an das Wetter lassen sich die Mäntel mit nur wenigen Handgriffen anpassen.



Wie das geht?

Die Mäntel von Tozy sind die Verwandlungskünstler der Saison. Durch eine Neuanwendung klassischer Verschlusssysteme wird die Austauschbarkeit der Manteleinzelteile zum Kinderspiel. Egal ob Ärmel, Innenfutter, Kragen, Kapuze, Kapuzeninnenfutter, Gürtel, Riegel, Taschenklappen oder Knöpfe – mit dem Tozy-Mantel kann jeder Trend kommen. Jedes der genannten Einzelteile kann individuell abgenommen und durcheine neue Variante ersetzt werden​.Vielleicht haben Sie ja gerade Lust auf Lederärmel? Oder Sie möchten goldene Knöpfe, perfekt passend zu ihrem Schmuck? Je nach Anlass lassen sich Look, Komfort und Style immer und immer wieder verändern. Außerdem lassen sich die austauschbaren Teile mühelos in jeder Handtasche verstauen.​



© Tozy

Dieser Vorteil hat besonders auch die Blogger und Influencer auf dem FashionBloggerCafé von Styleranking​ begeistert, welches zeitgleich mit der Fashionweek 2017 in Berlin stattgefunden hat. Dort hatten namhafte sowie aufstrebende Internet-Stars exklusiv die Möglichkeit, unsere neuen Mäntel auszuprobieren und darin Fotos für ihre Blogs zu shooten. Ebenso überzeugte die Eigenschaft der Vielfältigkeit die Redaktion von Stylight, die unsere Mäntel auf Alltagstauglichkeit getestet haben​.​



Die Kollektion von Tozy wird ab 01. November 2017 als Vorbestellung auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter zu erwerben sein. Anschließend werden die Mäntel im Set angeboten und beinhalten alle Einzelteile eines klassischen Trenchcoats. Bei Bedarf lassen sich weitere Designelemente und Einzelteile in unserem eigenen Onlineshop ab März 2018 zu- oder nachkaufen. Detaillierte Informationen zum Mode-Highlight der Saison sind unter www.tozy.eu​ zu finden.​



Wie geht das?



Das Fashion-Startup Tozy basiert auf einer im März 2016 entstandenen Idee und wurde von Jaqueline Schaupp, Jasmin Kraus, Dominik Hirschberg und Maximilian Eberl nach einem halben Jahr Entwicklungszeit im Oktober 2016 gegründet. Die Idee kam auf, nachdem Jasmin einen Rollerunfall hatte. Bei diesem riss der Ärmel ihrer weißen, neuen Lederjacke aus Italien. Kombiniert mit einem überfüllten Schrank von Jaqueline, der durch die ständig wechselnden Trends aus vielen sog. „Schrankleichen“ bestand, hatten die beiden die Idee eines individualisierbaren Mantels. Um das Team zu komplettieren und alle notwendigen Eigenschaften abzudecken, wurde das Team um die zwei jungen Männer Dominik und Maximilian erweitert. Gemeinsam wollen wir als Tozy ein scheinbar fast unlösbares Problem der Modwelt lösen!



