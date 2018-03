© Vitapio

Vitapio​​ ist ein Portal für die anfragespezifische Aufbereitung umfangreicher Experten-Profile (Lebensläufe von Freiberuflern oder Projektmitarbeitenden) der Branchen IT- und Engineering. Unsere Zielgruppen sind sowohl Freelancer als auch festangestellte Projektmitarbeitende, Beratungshäuser, IT-/Engineering-Personaldienstleister und Unternehmen. Mit unserer Portallösung gewinnen alle Beteiligten des Projektvermittlungsprozesses ein Stückchen Lebenszeit zurück, die sie wiederum in ihr eigentliches Kerngeschäft investieren können. Aktuell werden Kandidaten-Profile über die IT-Branche hinweg mit Textverarbeitungsprogrammen aufbereitet; ein langwieriger, manueller Prozess, bei dem es schnell zu Tippfehlern und versprungenen Zeilen kommen kann. Vitapio sorgt hier dank automatisierter Prozesse, Workflows und vielen weiteren Features für mehr Transparenz, Übersicht, bessere Vergleichbarkeit der Kandidaten-Profile sowie höhere Qualität und Geschwindigkeit im gesamten Angebots- und Projektbeauftragungsprozess. Unternehmen können mit Vitapio ein Kandidaten-Profil (von internen und externen Mitarbeiters) innerhalb von Sekunden aufbereiten und dem Auftraggeber zur Verfügung stellen – wesentlich schneller, als sie es aktuell können. Neben dem Profilmanagement sind weitere Bestandteile unserer Protallösung Ressourcenmanagement, Skillmanagement und ein CRM.



Vitapio wurde aus dem Eigenbedarf heraus entwickelt! Muhammed Bagriacik, einer der beiden Vitapio Grüner, war selbst viele Jahre als SAP-Berater freiberuflich unterwegs. Hierbei stellte er fest, dass das Aufbereiten seines eigenen SAP-Berater-Profils für Projektanfragen mühselig war. Immer wieder sollte er sein über 15-seitiges Profil unterschiedlich gewichten, Schwerpunkte hervorheben und die nicht relevanten Projekterfahrungen herauslöschen. Außerdem empfand er den gesamten Prozess, das „Vermittlungs-Ping-Pong“ zwischen der projektvermittelnden Agentur bzw. dem Beratungshaus, dem Endkunden und ihm selbst, dem Freiberufler, als langwierig, zeitraubend und wenig zeitgemäß. Er suchte nach einem Tool, um sein eigenes Profil besser und effektiver managen zu können. Als er nach längerer Suche nichts finden konnte, das seinen Bedarf zufriedenstellend bediente, beschlossen sein Bruder Mikail, ein versierter IT-Projektmanager, und er, eine eigene Lösung zu entwickeln: Vitapio!

Ausblick

Als nächstes bauen wir den Bereich der Kapazitätsplanung aus. Darüber hinaus freuen wir uns über die ersten Feedbacks unserer Experten-User und Pilot-Kunden, um auch weiterhin die tatsächlichen Marktbedürfnisse berücksichtigen zu können.

Team

Neben unseren beiden Gründern, Muhammed und Mikail Bagriacik, sind wir insgesamt sieben festangestellte Vitapioniere sowie ein Entwickler-Team.

Geschäftsmodell

Vitapio für Expertinnen und Experten gibt es als kostenfreie Basis-Version und als Premium-Variante für monatlich 10 Euro.

Für Beratungshäuser, Projektvermittler und größere Unternehmen mit regelmäßigem Freelancer- und Personalbedarf basieren die Kosten auf der Unternehmensgröße, der gewünschten Anzahl Accounts/User, der Hosting-Präferenz (on/off premise) sowie dem gewünschten Service- und Individualisierungsgrad.

Marktüberblick

Der Bedarf an qualifizierten IT- und Engineering-Fachkräften wächst stetig. Vitapio ist als Portallösung, die alle Beteiligten nachvollziehbar transparent miteinander in Verbindung setzt, im Funktionsumfang tatsächlich einzigartig. Laut den CompTia (2017) und Computerwoche IT-Freiberufler (2016) Studien gibt es in Deutschland 2 Mio. und Weltweit 15,2 Mio. Erwerbstätige im IT Umfeld.

Größte Erfolge bisher:

Vitapio ist ein in Eigenregie finanziertes Tech-Start-up aus Bremen. Wir sind ein kleines, stetig wachsendes Team mit viel Power und Pioniergeist. Die ersten Gespräche und Portaldemos haben uns darin bestätigt, wovon wir überzeugt waren und sind. Vitapio ist ein Volltreffer bei Unternehmen jeglicher Größe. Das Interesse und der Bedarf sind sehr groß!

Ausblick

Unser offizieller Markteintritt ist der 1. November 2017. In der ersten Phase liegt der Vitapio Fokus auf dem deutschsprachigen IT- und Engineering-Markt. Geplant ist eine Erweiterung der Sprachversionen, angefangen mit Englisch. Zu einer späteren Phase werden die Bereiche Finance und Medical hinzukommen, weitere Branchen sind ebenfalls möglich, da sich Vitapio leicht auf unterschiedliche Märkte adaptieren lässt. Wir wollen mit Vitapio DIE Standardlösung für das Projektvermittlungsgeschäft werden, den Vermittlungsmarkt nachhaltig prägen und für mehr Transparenz. Diese Vision zu realisieren, das ist unsere Herausforderung jetzt und in Zukunft.

