"Build Your Buddy " ist eine Handy-Applikation, welche für alle gängigen Smartphone Betriebssysteme existiert, die Lösungsansätze für zwei typische Sportler-Probleme bietet: Unpassende Trainingspartner und mangelnde Motivation. Dafür erschafft "Build Your Buddy" ein soziales Netzwerk, in dem Sportler, Sportanlagenbetreiber, Fitnessstudiobetreiber und Sportvereine miteinander interagieren können.

Sportler legen sich ein personalisiertes Nutzerprofil an, können dann aktiv nach passenden Trainingspartnern suchen und bekommen dazu passiv Trainingspartner, anhand angegebener Kriterien, vorgeschlagen. Betreibern von Fitnessstudios, Sportanlagen und Sportvereinen bietet sich die Möglichkeit Profilseiten anzulegen, welche der Präsentation sowie als Schnittstelle zwischen Betreiber, Mitglied und potentiellem neuen Mitglied dienen.

Unternehmen können Werbeanzeigen schalten, die Usern als gesponserte Pinnwand-einträge angezeigt werden. Der Erfolg von sozialen Netzwerken und Motivationsgruppen basiert unter anderem darauf, dass Menschen grundlegend Bedürfnissen wie Anerkennung, Status, Zugehörigkeit und Freundschaft unterliegen. Dieses Prinzip lässt sich auf "Build Your Buddy" übertragen. Dazu wächst der weltweite Sportmarkt seit Jahren permanent: Generierte dieser im Jahre 2005 noch 41,5 Mrd. Euro Umsatz, wird für das Jahr 2017 ein Umsatz von 81,2 Mrd. Euro prognostiziert. Diese Entwicklung schlägt sich auch auf die eigentliche Zielgruppe und die Kunden von "Build Your Buddy" nieder, allein in Deutschland sind ca. 28 Millionen Menschen Mitglieder in Fitnessstudios und Sportvereinen.

