Wer viel unterwegs ist, weiß leichtes Gepäck zu schätzen. Und durch nichts lässt sich dessen Gewicht so einfach reduzieren wie durch den Verzicht aufs Notebook.

Wer dennoch auch auf Reisen produktiv sein will, braucht ein Gerät, das Kontakte, Termine oder Notizen zuverlässig verwaltet und am Schreibtisch mit dem Rechner abgleicht, das Verbindung ins Internet hält, um beispielsweise Mails beantworten zu können, und das entsprechend eine Möglichkeit bietet, Texte leidlich bequem einzugeben. Ein PDA-Phone muss also her. Hier steht zunächst die Systemfrage an: Windows-Mobile-Geräte bilden den Windows-PC im Miniformat ab, die Symbian-Geräte von Nokia (S60) sind auf einhändige Bedienung ausgerichtet und die Geräte von Sony Ericsson (UIQ) oder Palm (Palm OS) stehen irgendwo dazwischen. Wohlgemerkt: Nicht jedes Business-Handy ist für jeden mobilen Arbeiter geeignet.

Platz 1: Nokia E90 Communicator

Kompromisslos auf Vollausstattung und Arbeitskomfort getrimmt: Das E90 funkt auf allen Kanälen und ist Handy sowie Mini-Notebook in einem. Fehlte dem Vorgänger 9500 noch UMTS, hat der aktuelle Communicator seinen Namen verdient: Er kommuniziert in jedem Netz. HSDPA sorgt für schnelle Downloads (3,6 MBit/s) im UMTS-Betrieb, EDGE und GPRS springen in Gegenden ein, in denen kein UMTS verfügbar ist. Dank WLAN kann man beim Datenempfang - etwa aus Kostengründen - komplett aufs Mobilfunknetz verzichten. Die Verbindung zum PC lässt sich statt über die Mini-USB-Buchse auch kabellos per Bluetooth und Infrarot herstellen. Selbst ein UKW-Radio ist an Bord und dank GPS-Empfänger kann das E90 sogar navigieren. Als Bedienoberfläche kommt die auf Symbian basierende Serie 60 zum Einsatz, ein breites Angebot an Zusatzsoftware ist also garantiert. Das E90 kann auch Office-Dokumente bearbeiten und versteht sich mit MS-Outlook, wer allerdings Outlook eins zu eins in der Tasche haben will, ist mit einem Windows-Mobile-Gerät wie etwa dem VPA Compact III besser bedient. Was das E90 der Konkurrenz voraus hat: Es lässt sich beim Telefonieren oder für eine kurze SMS zugeklappt bequem mit einer Hand bedienen und bietet aufgeklappt die derzeit größte QWERTZ-Tastatur für bequemes Tippen mit zwei Händen. Ebenfalls rekordverdächtig: die 212 Gramm Gewicht.

Platz 2: Sony Ericsson P1i

Das P1i überzeugt mit sehr guter Ausdauer, kompakter Form und flexiblen Eingabemöglichkeiten per Stift oder Tastatur. Wem der Communicator zu groß ist, muss hier mit einer kleinen QWERTZ-Tastatur mit doppelt belegten Tasten leben - erhält aber das ausdauerndere und deutlich kompaktere Gerät. Bis auf den integrierten GPS-Empfänger und den UMTS-Turbo HSDPA bietet das P1i inklusive 3,15-Megapixel-Kamera eine ähnlich umfassende Ausstattung wie das E90. Sony Ericsson setzt auf die UIQ-Oberfläche samt Touchscreen für die Stift-Bedienung.

Platz 3: Vodafone VPA Compact III

Wer sein Outlook immer dabeihaben will, kommt an einem Windows-Mobile-Gerät nicht vorbei. Der VPA Compact III ist Hier erste Wahl. Der beste aus dem wachsenden Angebot an Windows-Smartphones bleibt der VPA Compact III - dank sehr guter Ausdauer und handlichem Format. Die seitlich ausziehbare Tastatur ist bequem zu bedienen. WLAN oder UMTS samt HSDPA sorgen für reibungslosen Datenverkehr, beim Telefonieren ist allerdings der Klang nicht optimal. Der Compact III ist bei T-Mobile als MDA Vario II, bei O2 als Xda Trion oder als HTC 9600 erhältlich.

