Faktbox

Name: CalenGoo

Betriebssystem: Android

Preis: 5,39 Euro

Download-Link: Google Play

Die grundsolide App bietet kein Alleinstellungsmerkmal anderen Kalender-Apps und beeindruckt doch als Gesamtpaket mit eingängiger, schnell erlernbarer Bedienung und gut umgesetzten Standard-Features.

Wie die meisten Konkurrenten bietet auch CalenGoo die vier verschiedenen Standardansichten - von einzelnen Tagen über Wochen und Monate bis hin zur Terminübersicht oder Agenda.

Termine lassen sich per Drag-and-drop verschieben, aber auch kopieren; Widgets für den Homescreen führen weiter, wo die reguläre Nutzung der App aufhört. Eine Suchfunktion ist ebenso über das Kontextmenü erreichbar wie der Button für den Eintrag neuer Termine.

Intuitive Bedienung plus Optionen für Powernutzer

Die meisten Features sind also selbsterklärend, wohingegen die umfangreichen Personalisierungsoptionen tief in den Einstellungen versteckt werden. So kommen sowohl Anfänger als auch Poweruser auf ihre Kosten.

Die besten Android-Navis im Test

Apropos Kosten: Bis Ende letzten Jahres war CalenGoo als Beta-Software gratis, inzwischen werden für Android-Verhältnisse recht üppige 5,39 Euro fällig.

Fazit: Gefällt gut, ist aber etwas zu teuer

CalenGoo ist ein Allrounder, der alles richtig macht, ohne den Esprit von aCalendar oder Agenda zur versprühen. Im Vergleich daher zu teuer.

