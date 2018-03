Die Sieger des car connect Award 2016

© WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Car Connect Award 2016

Das Auto der Zukunft wird deutlich weniger nach Fahrwerk, Leistung und Image bewertet, sondern vielmehr danach, welchen Nutzwert es seinen Passagieren bringt. Auch wenn das helle Licht des autonomen Fahrens derzeit durch den Tesla-Crash etwas getrübt ist, wird selbiger nicht den Schlussstrich unter das Thema gesetzt haben.

Auto der Zukunft

Während in der Vergangenheit und Gegenwart noch Testfahrer den Erfolg oder Misserfolg eines Autos beeinflussten, sind künftig mehr und mehr Fachleute aus dem Bereich Vernetzung gefragt. So stellten auf der ConCarExpo in Düsseldorf mehrere Firmen Testsysteme für das User Interface vor. Weitere Trends waren spiegellose Fahrzeuge, bei denen ein Kamerabild des rückwärtigen Verkehrs in Displays eingeblendet wird. Damit vergrößert sich nicht nur der virtuelle Sichtwinkel, es stören auch keine Metallsäulen im Heck den Überblick.

Virtuelle Rückspiegel

Mit diesem Konzept lässt sich ganz nebenbei eine relevante Menge Treibstoff sparen, da die Kameras in winzigen Aufbauten untergebracht werden können, die im Falle eines Continental-Prototypen aus dem 3D-Drucker stammten. Dr. Eric Kuisch, CTO von Vodafone, erläuterte zudem in plastischen Worten die Rolle des Mobilfunks für das Auto von morgen.

Stolz war connect, die Ergebnisse des car connect Awards auf dem Podium verkünden zu dürfen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die differenzierte Wahl ihrer Favoriten - alle Ergebnisse des Awards sehen Sie im Folgenden.

© Weka/Archiv Wer hat gewonnen? connect präsentierte die Ergebnisse der Leserwahl auf der Bühne der ConCarExpo.

car connect Award 2016: Die Gewinner

Beste Fahrerunterstützung für Sicherheit

I-ACC (Honda) - 27,31% Multikollisionsverhinderer (VW) - 17,35% Abbiegeassistent (Audi) - 13,36%

Beste Fahrerunterstützung im Stau

Stop&Go-Stauassistent (Audi) - 36,29% Stop&Go-Pilot (Mercedes) - 30,74% Driving Assistant Plus (BMW) - 21,06%

Beste Multimedia/Soundsysteme

Bang & Olufsen 3D Klang (Audi) - 36,23% Bose (Opel) - 13,14% Harman Kardon (BMW) - 12,02%

Beste Auto-Apps

Clever tanken - 48,05% ADAC Auslandshelfer - 20,74% Find My Car - 11,76%

Beste Hersteller-Apps

My BMW Remote - 19,97% Audi Konfigurator - 19,72% Mercedes-Benz Guides - 15,49%

Beste Musik-Apps

Spotify - 48,77% Napster - 14,57% Deezer - 10,61%

Beste Navi-Apps

Google Maps - 29,57% Tomtom - 24,84% Navigon - 24,81%

Beste Carsharing Anbieter

Car2go - 40,78% DriveNow - 17,08% Stadtmobil - 15,49%

Beste Hybridfahrzeuge

Toyota - 36,88% BMW - 14,41% Audi - 9,10%

Beste Elektrofahrzeuge

Tesla - 52,98% BMW - 18,33% VW - 7,42%

Beste Telefon-Integration/Kopplung

Audi - 31,19% Mercedes - 27,38% VW - 13,26%

Beste InCar Hotspots

BMW - 24,15% Audi - 22,29% Mercedes - 19,96%

Beste Sprachsteuerung

BMW - 24,08% Mercedes - 23,08% Audi - 22,58%

Beste Business-Lösungen/beste Infodienste

BMW Concierge Service - 49,56% Opel Onstar Personal Mobility Assistant - 23,15% Ford Travel Guide - 11,12%

Beste Navigationssysteme ab Werk

Audi - 25,64% BMW und Mercedes - jeweils 24,03%

Beste Nachrüst-Navigationssysteme

Tomtom - 43,52% Garmin - 25,78% Becker - 14,02%

Beste Echtzeit-Stauwarnsysteme

Google Maps Verkehrsinfo - 27,75% Realtraffic - 25,93% HD Traffic (Tomtom) - 13,29%

Am besten vernetzte Autos

Mercedes S-Klasse - 25,62% BMW i3 - 18,05% Audi A4 - 17,59%

