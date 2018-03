Smartphone-Apps und Gadgets fürs Autofahren Apps für Blitzer, Tanken, Navi und mehr

© Pace Pace Link: Autodaten auf dem Smartphone Pace Telematics, www.pace.car/de Preis: 120 Euro

Mehr Infos im Cockpit

Was bedeuten Verkehrsschilder und woher kommt dieses Auto? Was kostet es eigentlich, über eine rote Ampel zu fahren? Und wo ist der nächste freie Parkplatz? Die Antworten auf alle diese Fragen verraten Ihnen clevere Smartphone-Apps.

Notruf und Fahrstil-Analyse

Noch mehr weiß Pace: Es rüstet jedes Auto mit smarten Features aus. Notwendig sind dafür nur ein Smartphone und der Stecker Pace Link. Er sieht aus wie ein WLAN-Stick und wird mit dem ODB2-Steckplatz unterhalb des Lenkrads verbunden. Der Stecker liest aktuelle Daten des Fahrzeugs aus und sendet sie via Bluetooth ans Handy. Die Pace-App für Android und iOS verknüpft diese mit Informationen aus dem Internet. Pace meldet, dass der Sprit bald zu Ende ist und empfiehlt eine Tankstelle in der Nähe. Die App warnt vor Staus, analysiert den Fahrstil, führt ein Fahrtenbuch, setzt bei einem Unfall einen Notruf ab und zeigt Infos zu Drehzahl oder Motorauslastung an. Das deutsche Projekt wurde über Kickstarter finanziert.

Blitzer.de

Ertönt ein penetrantes Warnsignal, hat Blitzer.de wieder eine Radar falle entdeckt. Ihre Informationen bezieht die Gratis-App für Android und iOS aus einer Datenbank, zu der auch Nutzer beitragen. Im Ausland meldet die App stationäre Radarfallen.

Staumobil

Die Gratis-App für iOS und Android meldet Staus auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Zudem liefert sie eine Prognose ab. StauMobil bezieht die Daten vom ADAC und berücksichtigt Ferien, Veranstaltungen, Wetter und Baustellen.

Clever tanken

Die App Clever Tanken zeigt automatisch alle Tankstellen im Umkreis mit ihren Preisen an. Mit Filtern grenzen Sie das Ergebnis ein, etwa nach der passenden Spritsorte. Auf Wunsch navigieren Sie direkt zur günstigsten Tankstelle. Android und iOS, gratis.

Automate Armaturenbrett

Die Android-Gratis-App zeigt diverse Dienste mit riesigen Schaltflächen an, dazu die Google-Maps-Navigation, Anrufe oder den Musikplayer. Sie steuern die App per Sprache und definieren, ob sie Messages vorliest oder automatisch beantwortet.





© AutoMate Die App AutoMate ist ein Armaturenbrett fürs Smartphone-Display mit extragroßen Schaltflächen.

MyPassi



Die Gratis-Android-App erkennt automatisch, dass Sie Auto fahren und verhindert, dass Sie abgelenkt werden. MyPassi schaltet das Smartphone stumm, lehnt Anrufe ab, leitet sie weiter oder beantwortet sie mit einer vorher definierten SMS.

Tomtom Go Mobile

Die Android- und iOS-App wird gratis installiert, Karten kann man für die Offline-Nutzung gezielt laden. In der Free-Version kann man jeden Monat aber nur 75 Kilometer navigieren – ein Abo (ein Jahr 20 Euro, drei Jahre 45 Euro) bietet vollen Zugriff. Die App warnt vor Blitzern und bietet einen guten Staumelder.

Here WeGo

Die Navi-App für Android und iOS enthält Offline-Karten von mehr als 100 Ländern und ist kostenlos nutzbar. Sie warnt vor Staus und bringt verschiedene Kartenansichten mit. Eine Besonderheit: Here We Go zeigt auch Routen mit Bus und Bahn oder für Fußgänger an und berücksichtigt dabei die Abfahrtszeiten.

GPS Navigation & Maps – Scout

Die App bietet kostenlose On- und Offline-Navigation für ein Land. Sie nutzt die Karten der OpenStreetMap und warnt auch vor stationären Blitzern. Wollen Sie mehr Länder, die ganze Welt oder Premiumfeatures, zahlen Sie zwischen einem und 20 Euro. Für iOS heißt die App GPS Navigation.

Google Maps

Google Maps hat sich längst zu einem vollwertigen Naviprogramm gemausert. Sie navigieren damit auch offline und erfahren, ob Sie sich auf der schnellsten Route befinden – und das komplett kostenlos. Allerdings fehlen Features wie der Blitzerwarner. Dazu brauchen Sie eine zusätzliche App wie Blitzer.de.

Fuelio

Wann und wie viel haben Sie zuletzt getankt, wie hoch war der Verbrauch, wie viele Kilometer haben Sie mit einer Tankfüllung zurückgelegt? Das und mehr dokumentiert die App Fuelio. Die Android-Gratis-Anwendung berechnet die Kosten und zeigt die Ergebnisse übersichtlich in diversen Diagrammen an.

Bussgeldrechner Pro 2016

Zu schnell gefahren, den Abstand nicht eingehalten oder das Handy am Ohr gehalten? Die App Bußgeldrechner Pro 2016 zeigt an, welche Strafen Sie bei diesen Verstößen erwarten. Insgesamt 200 Delikte im Straßenverkehr sind enthalten. Teuer wird es etwa bei Alkohol am Steuer. Die Anwendung ist für Android gratis, für iOS zahlen Sie 1,99 Euro.

Deutsche KFZ-Kennzeichen

OF, GN oder FFB – woher stammt wohl dieses Auto? Die Gratis-App Deutsche Kfz-Kennzeichen verrät es: Sie geben die Buchstaben ein, die Anwendung zeigt den Ort an (Android und iOS). Andere Apps wie KFZ-Kennzeichen D/A/CH/I/PL/F erweitern den Radius auf weitere europäische Länder.

Schilder

In der Gratis-App des Bundesverkehrsministeriums sind sämtliche Schilder sowie Gefahrengutzeichen enthalten. Mit einem Tipp auf ein Symbol bekommen Sie die Bedeutung erklärt. Zudem zeigt die Anwendung, zu welcher Region deutsche Kfz- und EU-Länder-Kennzeichen gehören (Android und iOS).

Parktag

Die Suche nach einem freien Parkplatz kann nerven, vor allem in der Stadt. Die Gratis-App ParkTag Social Parking für Android und iOS will das ändern. Nutzer teilen mit, dass ihr Parkplatz frei wird. Andere User sehen das auf einer Karte. Auch kostenpflichtige Plätze in Parkhäusern sind in der App gekennzeichnet.

