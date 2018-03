Car Connectivity Trends: Audi

© Audi Eins ist nicht genug: Beim e-tron verteilen sich Informationen und User Interface auf drei Displays.

Anzeige

Audi

Warum beispielsweise LG und Samsung gebogene Displays entwickeln, wird beim Blick in die Innenräume der innovativsten Fahrzeuge deutlich. Statt standardisierter Screens schmiegen sich auch bei Audis Studie "e-tron quattro concept" die Monitore so ins Armaturenbrett, wie es Designern und Fahrern wohl am besten gefällt. Das Ende der Knöpfe läuten zwei Displays in der Mittelkonsole ein, bei denen Audi auf haptisches Feedback statt mechanische Tasten setzt. Die Ansteuerung übernimmt der aktuellste modulare Infotainmentbaukasten, der bereits LTE Advanced im Blick hat.

Ein großer Vorteil: Bei der Sprachbedienung dürfte im Auto endlich möglich werden, was bei Smartphones längst geübt ist - Spracheingabe ohne Auswendiglernen der Menüstruktur, also ein "Navigiere mich nach Frankfurt in die Schlossallee" und endlich kein "Meinten Sie, wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden ..." mehr. Halleluja. Auch bei der Menüstruktur orientieren sich die Ingolstädter an dem, was ihre Kunden längst nutzen, dem Smartphone. Keine Frage, dass der Fahrer künftiger Automobile für ihn relevante Funktionen auf die oberen Ebenen ziehen und weniger wichtige nach hinten verbannen wird. Noch mehr Mobilfunk kommt mit der Embedded SIM ins Spiel, die bei den neuen A4- und Q7-Modellen unter dem Begriff "Audi connect" alle Dienste des Fahrzeugherstellers (Live Traffic, Musicstreaming, Remote-Fahrzeugsteuerung, Car-to-X-Informationen) voll integriert direkt ins Auto holt.

Anzeige

Mehr zum Thema Top 5 der Redaktion Die besten Noise-Cancelling Kopfhörer unter 450 Euro Noise-Cancelling-Kopfhörer lassen Außengeräusche durch aktiven Eingriff ihrer Elektronik außen vor und sorgen bei Bedarf in Zug oder Flugzeug für…

Navigationsgerät Garmin Drivesmart 50 im Test 95,8% Garmin treibt die Perfektion seiner Navigationsgeräte auf die Spitze. Das DriveSmart 50 LMT-D zeigt sich im Test als… Autonomes Fahren Rechtliche Grundlagen für Assistenzsysteme im Auto Schon lang klagen die Autohersteller, dass die Verkehrsgesetze modernen Assistenzfunktionen nicht mehr gerecht werden. Ein neuer Gesetzentwurf soll…

Car Connect: Navi, Tanken, Blitzer, Dashcam Smartphone-Apps und Gadgets fürs Autofahren Car Connectivity für Alle: Diese Smartphone-Anwendungen und clevere Geräte, machen das Autofahren sicherer, kurzweiliger und informativer. Bose Personal Audiosystem und Apple CarPlay Nissan Micra mit Bose Soundsystem im Praxistest Der neue Nissan Micra hat ein Soundsystem von Bose und Apple CarPlay an Bord. Wir haben den Kleinwagen und seine Vernetzung getestet.