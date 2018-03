Car Connectivity Trends: Harman

© Harman Harman Demo-Car

Harman

Captain Future hätte seine Freude am Harman Demo-Car. Man nehme ein auffälliges Auto, eine auffällige Lackierung und auffällig spärlich gekleidete Damen, schon ist die Show perfekt. Punkte eins und zwei kamen bei Harman voll zum Tragen, Punkt drei ersetzten die Amerikaner durch eine Zukunftsvision, die verblüffend greifbar wirkt: Hier faltet sich das Lenkrad im Modus Autopilot zusammen und gibt den Blick auf eines von zwei gewölbten Riesendisplays frei, über das Filme, Börsennachrichten oder E-Mails abgerufen werden können. In einer Live-Demo interagierte das Fahrzeug perfekt mit dem Fahrer: "Fahr mich auf dem Weg zum Büro am nächsten Starbucks vorbei, verbinde mich mit Dr. Watson und prüfe mal, ob ich am 31. Februar noch einen Termin im Kalender frei habe.

Falls ja, bitte Besprechung mit Dr. No eintragen. In der Zwischenzeit spiel doch bitte die Top 10 der Independent-Charts." All dies dürften realistische Dialoge mit einer Sprachsteuerung der nächsten Generation sein. Wie bei allen Ansätzen dieser Art klappt das alles nur via Cloud über den Abgleich mit Servern im Hintergrund und damit auch nur mit einem stabilen Mobilfunknetz. Wir sind gespannt, welchen Teil mit welchem Businessmodell die Mobilfunker künftig beisteuern.

