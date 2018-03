Smartphone und Auto? Das kann richtig Spaß machen. Wir zeigen, was Audi in Sachen Handy-Integration und Infotainment aktuell zu bieten hat.

© Audi Audi Car Connectivity

Das ist übersichtlich: Bei Audi zieht sich das Infotainmentsystem MMI (Multi Media Interface) mit fast gleichem Funktionsumfang durch beinahe alle Baureihen - nur die noch auf älteren Plattformen basierenden Modelle TT und R8 bleiben außen vor.

Allen Varianten gemeinsam sind ein freistehender und ausfahrbarer, mindestens 6,5 Zoll großer Monitor und eine Bedieneinheit, die griffgünstig vor dem Schaltknüppel sitzt und zum Teil sogar ein kleines Touchpad mitbringt, mit dem Texteingaben oder andere Bedienvorgänge besonders einfach vonstatten gehen. Dass man hierzu manchmal den Blick von der Straße in die Untiefen des Armaturenbretts senken muss, ist systembedingt.

Smartphone-Features integriert

Audi setzt auf eine klare Strategie: Die Intelligenz steckt im Fahrzeug, das Smartphone dient nur als Musiklieferant oder eben als Telefon. Stattdessen sitzt im Handschuhfach ein fest verbautes Mobilfunkmodul, das mit einer eigenen SIMKarte (oder Multi-SIM) den Internetzugang für das System herstellt.

So nutzen Sie das Smartphone im Auto

Auch Bluetooth-Telefonie ist möglich; dann muss man jedoch auf die Online-Funktionen des Systems verzichten - herkömmliches Tethering beherrschte das zuletzt getestete und aktuellste MMI-System im Audi A3 nicht. Einzig Smartphones mit dem aussterbenden rSAP-Profil können per Bluetooth für Telefonie und Internet gleichzeitig angebunden werden. Richtig vernünftig funktioniert das System aber nur mit einer Multi-SIM.

© Audi Augenweide: Audi hat die hochkomplexe Technik dezent und nobel verpackt.

Umfangreiche Funktionen

Wer seinen Audi mit einer internetfähigen SIM ausrüstet, wird dafür mit einem WLAN-Hotspot belohnt - darüber können alle Smartphone- Nutzer an Bord bequem surfen. Auch kann Musik via WLAN drahtlos vom Smartphone in die Audio-Anlage gestreamt werden - das gibt es sonst nirgends.

Radarwarner-Apps im Vergleich

Die übrigen Funktionen realisiert das MMI selbst: Der hauseigene Online-Dienst "Audi Connect" kann Facebook- und Twitter-Meldungen vorlesen, außerdem kann man über eine Webseite die RSS-Feeds seiner Lieblings-Newsseiten definieren und sich so mit vorgelesenen Nachrichten versorgen lassen.

Erhältlich für (Auswahl):

A1: 2650/500 Euro

2650/500 Euro A3: 2725/500 Euro

2725/500 Euro A4: 2810/600 Euro

2810/600 Euro A6: 3500/700 Euro

3500/700 Euro A8: 2900/700 Euro

2900/700 Euro Q3: 2725/500 Euro

2725/500 Euro Q5: 2810/600 Euro

Zahlreiche Reisefunktionen vom Reiseführer bis zum Benzinpreisdienst runden das Bild ab. Ein Highlight ist die SMS-Diktier- Funktion, die es ermöglicht, eingehende Nachrichten direkt zu beantworten. Die Mitteilungen werden selbstverständlich vorgelesen.

Das ist alles ausgesprochen umfangreich und bis ins Detail ausgetüftelt, aber leider Gottes auch sehr teuer: Stolze 3700 Euro kostet das System im Kompaktwagen A3 (es müssen noch ein Fahrerinformationssystem und ein Multifunktionslenkrad zusätzlich bestellt werden), die Preise in den anderen Fahrzeugen bewegen sich in ähnlichen Regionen.

Audi A3: MMI Navigation Plus im Test

Auch ohne Smartphone- Apps deckt Audi damit allerdings so gut wie alle interessanten Funktionen ab; lediglich die Möglichkeit, mit dem Smartphone die Funktionen des Fahrzeugs preiswert zu erweitern, bekommt der Audi-Käufer nicht.

MMi Navigation Plus

Festplatten-Navigationssystem mit 6,5- bis 8-Zoll-Bordmonitor

MMI-Bedienpanel vor dem Schalthebel

je nach Modell Touchpad zur Texteingabe

Flash-Speicher für Musikwiedergabe

TMC-Pro-Verkehrsinformationen

Bluetooth- Audio

SD-Kartenleser

Sprachdialogsystem

Audi Connect

UMTS-Autotelefonmodul mit Bluetooth (Internetfunktionen nur mit rSAP-fähigem Endgerät oder eigener SIM-Karte)

Audi Online-Dienste mit Google Maps/Earth

POI-Suchfunktionen

Audi-Verkehrsinformationen

News-Feed-Reader

WLAN-Hotspot

drahtloses Musikstreaming via Netzwerk

