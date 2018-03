© caregaroo Logo caregaroo Logo

Caregaroo ist ein Online-Marktplatz für Kinderbetreuung, auf welchem betreuungssuchende Familien und geprüfte Babysitter und Tagesmütter zusammengebracht werden.

Babysitter und Tagesmütter legen sich mit der Registrierung ein aussagekräftiges Profil an. Babysitter müssen, um verifiziert und für Familien sichtbar zu werden, einen Ausweis, sowie ein Profilbild hochladen. Zu unserer Überprüfung wird dies zusätzlich von unserem integrierten Zahlungsanbieter überprüft, bevor anschließend ein telefonischer oder schriftlicher Erstkontakt erfolgt, um die Betreuungsperson einschätzen zu können. Auf Tagesmutterseite ist zudem eine vom Jugendamt vergebene Pflegeerlaubnis vorausgesetzt. Unsere Kooperationen mit Jugendämtern und Trägern der Kindertagespflege helfen uns hierbei und dienen zudem als weiteres, vertrauenschaffendes Qualitätsmerkmal hinsichtlich der Familien.

Vor der ersten Betreuung ist ein Kennenlerntreffen vorausgesetzt.

Eine Möglichkeit ist es, die Betreuerdatenbank zu durchsuchen, wobei die Betreuungskriterien durch diverse Filtermöglichkeiten sehr genau abgesteckt werden können.

Zudem ist es Eltern durch ein neues Feature nun auch möglich, ihren gewünschten Betreuungsauftrag nach Login ins System einzupflegen. Ein hierfür entwickelter Algorithmus gewichtet die Kriterien und ermöglicht es, passende Betreuer, absteigend nach Grad der Übereinstimmung vorzuschlagen. Anschließend kann die Betreuungsperson schnell und unkompliziert angefragt, kennengelernt und gebucht werden.

Der Algorithmus, wurde für die in wenigen Wochen erscheinende APP optimiert und entwickelt, funktioniert auf der Webversion unseres Marktplatzes, www.caregaroo.de, natürlich nicht minder. Generell wird die APP der Webversion hinsichtlich der Funktionalität in nichts nach stehen.

Neben der maximalen Einfachheit ist auch Sicherheit ein großes Thema. Neben dem mehrstufigen Prüfverfahren der Betreuer, speichert der integrierte Zahlungsanbieter die persönlichen Daten extern und wickelt den gesamten Zahlungsvorgang über die Plattform ab. Schließlich kriegen am Ende eines Monats sowohl die Babysitter, als auch die Eltern eine ordentliche Rechnung zum Ausdruck bereit gestellt. Ein Vorteil für Eltern ist hierbei, dass dank der ordentlichen Rechnungsstellung die Kinderbetreuungskosten bis zu zwei-drittel steuerlich geltend gemacht werden können.

Caregaroo ist die einzige Plattform im Bereich der Kinderbetreuung, die kein Abo-Modell mit festen Vertragslaufzeiten anbietet, sondern sich durch ein für alle Seiten vorteilhaftes Provisionsmodell auszeichnet. Kinderbetreuer, zum Großteil Studentinnen, Abiturientinnen oder Auszubildende wie Ausgelernte in pädagogischen Berufen, zahlen nichts und legen ihren Stundenlohn, orientiert an ihren Erfahrungen, selbst fest, während Eltern den vom Betreuer veranschlagten Lohn + einen 10%igen Aufpreis an die Plattform zahlen.

Die Vorteile der Eltern sind unsere Alleinstellungsmerkmale und unterstreichen die Qualität verglichen mit anderen Wettbewerbern.

Um diese erneut zu nennen: Die zusätzliche Überprüfung durch den Zahlungsanbieter, die ordentliche Rechnungsstellung und die Führung tatsächlich vom Jugendamt ausgewiesener Tagesmütter. Nicht weniger bedeutend und wie die zuvor genannten Punkte ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von caregaroo ist es, dass Eltern wie Betreuer von unserem umfangreichen Versicherungsschutz profitieren. Weil auch bei der besten Betreuung immer etwas passieren kann, sind alle Kinderbetreuer zu den über caregaroo gebuchten Betreuungszeiten gegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden abgesichert.

Wir agieren derzeit in den Städten Dortmund, Düsseldorf und Köln und werden unseren Service im nächsten Schritt in der bereits angegangenen Stadt Hamburg forcieren. Berlin soll folgen, mit dem Ziel, unseren Service schließlich bundesweit anbieten zu können.

