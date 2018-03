stereoplay CD-Cover 2016

The Art of Stockfisch, Vol. 2​



Günter Pauler zaubert für sein Label Stockfisch wohl die schönst klingenden Tonträger der Folk- und Songwriter-Szene. Am Bass und am Pult: Hans-Jörg Mauksch und Inès Breuer. In stereoplay 12/2016 finden Sie die CD The Art of Stockfisch, Vol. 2.​



Feindynamik und Auflösung Vol.1​



Die analytischen Fähigkeiten der Anlage sollte man mit einem gut produzierten Musikprogramm testen. Die 13 sorgsam ausgewählten Tracks von Feindynamik und Auflösung Vol.1 in stereoplay 11/2016 bilden den Auftakt zu einem faszinierenden Streifzug durch die feinen Nuancen von Feindynamik und Auflösung.​



Vinyl Classics Vol. 3​



Die stereoplay-Titel-CD ​Vinyl Classics Vol. 3 aus stereoplay 06/2016 ​bringt Vinyl-Klassiker, sorgfältig überspielt von alten LPs, direkt auf Festplatte: aufwendig gemastert für diese CD. Pop, Jazz und Klassik von legendären Labels wie RCA, Columbia, Capitol, Decca, DG, Bauer und Jeton.​



Der perfekte Klang Vol. 3​



Die 15 Tracks der Titel-CD von stereoplay 05/2016 bieten über 75 Minuten einen wohlklingenden Streifzug durch die aktuelle Musikszene. Viele stereoplay-Klangtipps sind dabei und eines verbindet alle: Die Aufnahmen stammen aus Deutschland. Das Cover zu Der perfekte Klang Vol. 3 finden Sie am Ende des Artikels.​



Audiophile Meisterstücke​



Frauen- und Männerstimmen, Jazz-Ensemble, Chor, Kammermusik, großes Orchester - das alles kommt regelmäßig im stereoplay-Hörraum zum Einsatz, natürlich in brillianter Aufnahmequalität. Auf der Titel-CD Audiophile Meisterstücke in stereoplay 04/2016 sind Stücke enthalten, die seit 30 Jahren immer wieder im Hörraum erklingen.​



Vielfalt der Klangfarben Vol. 1​



Vom flirrenden Instrumental-Pop über gefühlvollen Blues bis zur stark groovenden Funk-Explosion, von zarten barocken Originalklängen bis zu gewaltigen Orchester-Kathedralen: In der stereoplay 01/2016 finden Sie die Titel-CD Vielfalt der Klangfarben Vol. 1.​



