stereoplay CD-Cover 2015

Räumlichkeit & Transparenz Vol. 1​



Den Klang eines Orchesters machen auch die Positionen der Instrumente und Musiker auf der Bühne aus. Bei einer Live-Aufnahme soll diese Räumlichkeit natürlich auf den Tonträger und damit in den Hörraum transportiert werden. In der stereoplay-Ausgabe 12/2015 finden Sie die CD Räumlichkeit & Transparenz Vol.1, die audiophile Aufnahmen der Bauer Studios enthalten. Darunter einige Titel der "Studio Konzerte", die für diese CD erstmals digital gemastert wurden.​



Räumlichkeit und Transparenz…

Cover zu Räumlichkeit und Transparenz Vol.1, stereoplay 12/2015

Quelle: stereoplay Jetzt Herunterladen

Perfektes Timing Vol. 1​



Der spezifische Klang eines Instruments hängt entscheidend vom Timing ab: Vom Zupfen einer Gitarre oder dem Anschlag einer Klaviersaite bis zum Ausschwingen des Tons verändern sich die Lautstärke und manchmal auch die Klangfarben charakteristisch für jedes Instrument. Wie Ihre Lautsprecher das Timing von Instrumenten wiedergeben, können Sie mit den Hörbeispielen auf der Heft-CD aus stereoplay 06/2015, Perfektes Timing Vol.1, testen.​



Perfektes Timing Vol. 1



Quelle: WEKA Jetzt Herunterladen

Die audiophilsten Labels der Welt Vol.1 - The Art of Stockfisch​



In seinem Studio in einem Herrenhaus im niedersächsischen Northeim empfängt Günter Pauler Künstler aus aller Welt. Der Leiter des Labels Stockfisch setzt bei den Aufnahmen vor allem auf eine kreative, fast familiäre Atmosphäre. Auf der Heft-CD der steroplay 01/2015, Die audiophilsten Labels der Welt Vol.1 - The Art of Stockfisch, finden Sie 11 audiophile Aufnahmen des Labels Stockfisch.​



Die audiophilsten Labels Vol.1…

Die audiophilsten Labels Vol.1 - The Art of Stockfisch

Quelle: WEKA Jetzt Herunterladen

