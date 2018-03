© ChatOn ChatOn - Samsung-Messenger im Check

Chatten ist in Deutschland angesagt wie nie: Nach einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom nutzt fast jeder zweite Internetnutzer zwischen 14 und 29 Jahren entsprechende Dienste. Bei den Jugendlichen bis 17 Jahren sind es sogar 94 Prozent der Mädchen und 86 Prozent der Jungen, die kostenlose Sofortnachrichten über das Web versenden.

Der Beliebtheit von Instant Messaging trägt Samsung jetzt mit der neuen App ChatON Rechnung: Die Anwendung steht kostenlos im Android Market zum Download bereit und kann auf allen aktuellen Android-Smartphones wie dem Galaxy S2 oder dem Galaxy Note eingesetzt werden. Außerdem wird die Applikation Bestandteil des aufgebohrten hauseigenen Betriebssystems bada 2.0, sowie später auch für Notebooks und Handys.

Die nahtlos in die Bedienoberfläche eingebundene App schlägt eine komfortable Brücke zwischen Multimedia, Social Media und Chat. So bietet ChatON nicht nur die Möglichkeit, mit Freunden einzeln oder in Gruppen zu plaudern. Auch der Versand animierter Nachrichten ist kein Problem. Dazu kommen vielfältige Optionen für die Anbindung bevorzugter sozialer Netzwerke.

Cool ist die Übertragung von Multimedia-Inhalten: Videos oder Audiodateien lassen sich ebenso versenden wie Events aus dem Kalender oder aktuelle Standorte. Eine clevere Texterkennung hilft beim Eingeben der Kommentare. Besonders interessant für alle Messaging-Maniacs ist die "Buddy-Top 3": eine wöchentliche Hitliste mit den drei Freunden, die am häufigsten im Chat aktiv waren. Die wichtigsten Funktionen von ChatOn finden Sie hier:

