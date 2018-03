© Google / Montage: connect Chromecast Bildschirm spiegeln

Bisher war es mit Google Chromecast nicht möglich, die komplette Android-Anzeige eines Smartphones oder Tablets an ein TV zu spiegeln. Nur bestimmte Apps konnten mit Chromecast kommunizieren. Apple mit seinem Konkurrenten Airplay bietet das in Verbindung mit einem Apple TV bereits lange an.

Nun liefert Google diese Screen-Mirroring-Funktion nach, wie bereits auf der Entwicklerkonferenz I/O 2014 angekündigt wurde. Das Update 1.7 für die Chromecast App soll nach und nach ausrollen. Sind TV-Dongle und App auf dem neuesten Stand, erscheint in der Chromecast App ein neuer Eintrag "Bildschirm übertragen ("Cast Screen") in der Navigationsleiste. Nach einem Tippen auf den Befehl kann der gewünschte Chromecast als Ziel ausgewählt werden.

Anzeige

© Google Bildschirm spiegeln mit Chromecast: Die neue Funktion "Cast Screen" steht in der Chromecast App zur Verfügung.

In der aktuellen Betaphase wird die Bildschirm-Spiegelung nur von ausgewählten Geräten unterstützt. Wer ein iOS-Gerät wie iPhone oder iPad nutzt, muss sich noch gedulden. Folgende Android-Smartphones und -Tablets unterstützen laut Google bereits die Bildschirmübertragung:

Bildergalerie Galerie Galerie Chromecast Apps - die besten Erweiterungen für den Google… Das Angebot an Chromecast Apps wächst täglich. In dieser App-Galerie stellen wir Ihnen unsere Favoriten für Android, iOS und Chrome vor.

Nexus 4

Nexus 5

Nexus 7 (2013)

Nexus 10

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 (Google Play Edition)

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 10

HTC One M7

HTC One M7 (Google Play Edition)

LG G3

LG G2

LG G Pro 2

Anzeige

Mehr zum Thema Android- und iOS-Apps Chromecast Apps: Die besten Dienste für Googles TV-Stick Chromecast ist nun auch in Deutschland erhältlich. Wir zeigen die besten Android- und iOS-Apps für den günstigen TV-Stick von Google.

Tipp Mit Chrome den Bildschirminhalt als Video aufnehmen Mit einer Gratis-Erweiterung wird Googles Chrome zum Videorekorder: Mit geringem Aufwand lassen sich Aktivitäten im Browser aufzeichnen - etwa zu… Chromecast Alternative Mozilla "Netcast": Streaming-Stick mit Firefox OS in Planung Mozilla arbeitet an einer Alternative zu Google Chromecast. Der TV-Dongle "Netcast" läuft mit Firefox OS. Ein erstes Video gibt Einblicke.

Google Chromecast Chromecast Apps - Google zeigt neue Übersicht Das Angebot an Chromecast-Apps wächst ständig. Eine neue Webseite von Google soll Übersicht über Chromecast kompatible Apps bieten. BSI warnt vor Android-Leck Android-Browser mit Zero-Day-Sicherheitslücke Im Google Android Browser wurde eine Sicherheitslücke entdeckt, die Hackern Zugang zu Daten verschafft. Das BSI empfiehlt Betroffenen ein sofortiges…

Alle Testberichte Android-Smartphones BQ Aquaris V im Test 77,2% Mit dem Aqua­ris V adressiert BQ preisbewusste Käufer. Was bietet das Smartphone für 250 Euro und wie gut schneidet es… Business-Convertible Dell Latitude 7285 (2-in-1) im Test 87,4% Dells Business-Convertible Latitude 7285 punktet im Tablet und im Notebook-Betrieb. Connect testet das 2-in-1-Gerät bis… Testberichte Alle Testberichte Alle Tests von Smartphones, Handys, Tablets, Navis, Notebooks und Ultrabooks, DECT-Telefonen und DSL-Routern in der Übersicht.

Tipp: Wie Google in seiner Mitteilung erwähnt, wird die "Bildschirm Übertragen"-Funktion auf Nexus-Geräten auch direkt im Quick-Settings-Menü angezeigt (Benachrichtigungsleiste herunterziehen und Schaltfläche oben rechts antippen).