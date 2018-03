CompeGPS Pocket Land

© Archiv Die Topo-Karten sind als Kachelfragmente für je neun Euro zu haben

Das bedeutet: Künftig gibt es keine Updates mehr, die Lizenz kann man aber weiterhin erwerben. Das Kartenmaterial wird in einzelnen Kacheln zum Stückpreis von je 9 Euro angeboten. Das ist vergleichsweise günstig, solange man sich auf wenige Regionen beschränkt.

Die Vernachlässigung seitens des Herstellers tut zudem der guten Navigationsleistung keinen Abbruch, denn die separat erhältliche Topografiekarte ermöglicht eine gute Orientierung (149 Euro); dieselbe Karte wird auch für TwoNav Pocket angeboten.

Trotzdem mutet die Software vor allem in puncto Bedienung und Optik ein wenig betagt an. Denn während man sich bei TwoNav Pocket über große Bedienfelder und eine für eine Outdoorsoftware hübsche Aufmachung freuen darf, tummeln sich in den Bedienfeldern von Pocket Land - vor allem in denen der Kartenansicht - munter die Pixelhäufchen.

Ein wenig Phantasie erforderlich

© Screens: naviconnect Die aktuellen Reisedaten

So erfordert es schon ein wenig Phantasie, um zu erkennen, was ein Druck auf die einzelnen Buttons bewirkt. Aber sei's drum: Wenn man sich an die optischen Schwächen gewöhnt hat, kann man mit der Software ordentlich navigieren. Große Unterschiede zum teureren TwoNav fielen in unserem Praxistest nicht auf.

Teuer wird der Spaß erst, wenn man sich das separate Planungstool "Land" dazubestellt: Die Lizenz allein schlägt mit 109 Euro zu Buche - ohne Deutschland-Topo, versteht sich. Wer seine Touren aber richtig planen will, ist mit dem Programm dennoch gut bedient.

Beurteilung

Pro: detaillierte Topografiekarte; kein Bastelaufwand; zuverlässige Navigation; schneller GPS-Empfang

Contra: Software wirkt optisch etwas betagt; kleine Icons sind unterwegs schwer zu bedienen; Planungstool für Routenplanung am PC ist teuer

Ausstattung: ***

Handhabung: ***

Navigation: ****

Praxistest-Urteil: drei von fünf Sterne

Internet: www.compegps.com

