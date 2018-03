Die Telekom-Billigmarke lässt sich den Service zwar bezahlen. Doch dafür sind die Berater schnell am Draht und wissen im Großen und Ganzen gut bescheid.

Der DSL-Neuling will mit Angeboten, die "so einfach wie Fastfood" sind, den Markt stürmen. Wozu dann ein Hotline-Service? Bei der Komplexität der Congstar-Angebote schadet der allemal nicht. Schon gar nicht, wenn die Berater auch Ahnung vom Thema haben. So erklärte ein Congstarianer der Testerin ausführlich, wozu ein DSL-Modem dient und was der Vorteil eines WLAN-Router ist: dass mehrere Geräte per Funk über eine Leitung mit dem Internet verbunden sind. Dass beim Hören von Webradio vor allem viele Daten fließen und man ohne eine Flatrate nicht auskommt, wusste seine Kollegin. Doch nicht alle waren in puncto Breitband-Thematik so sattelfest. Bei den Stichworten WLAN und Sicherheit war eine Congstar-Dame komplett von der Rolle. Ihr O-Ton: "WLAN geht ja über Satellit. Man kann sich nie vor Viren komplett schützen. Auch Congstar bietet da keine spezielle Absicherung an. Wie soll man denn den ganzen Weltraum absichern?" Die Frage stellt sich die NASA wahrscheinlich auch... Ein anderer Congstar-Berater war auch nicht schlecht: Er war der Meinung, dass bei Internet-Telefonie der PC stets eingeschaltet sein muss. Da hilft connect lesen, denn die Technik ist schon weiter.

Kosten und ServicezeitenBEFRIEDIGEND (16 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (108 PUNKTE)connect-UrteilGUT (199 PUNKTE)

