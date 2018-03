connect conference 2017: Interviews, Teil 1

connect conference 2017: Interview mit Cayetano Carbajo Martin Quelle: connect Cayetano Carbajo Martin, CTO Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Cayetano Carbajo Martin, CTO Telefonica Germany GmbH & Co. OHG​, hielt die Keynote zum Thema "The new Telefónica network and its impact for the future rollout of 5G​".



connect conference 2017: Interview mit Michael Reinartz Quelle: connect Michael Reinartz, Bereichsleiter Innovation - Vodafone Deutschland

Michael Reinartz, Bereichsleiter Innovation - Vodafone Deutschland​, sprach über "Innovationen als Treiber für die Gigabit-Gesellschaft​".



connect conference 2017: Interview mit Hamid-Reza Nazeman Quelle: connect Hamid-Reza Nazeman, Country Manager für Deutschland und Zentraleuropa, Qualcomm Communications GmbH

​Hamid-Reza Nazeman, Country Manager für Deutschland und Zentraleuropa, Qualcomm Communications GmbH​, lautete "​Die Zukunft mitgestalten: 5G vom Hype zur Realität​".



Mehr zum Thema Video Interviews, Vorträge und Showcases vom 5GC 5G-Videos: Experten über die Zukunft des Mobilfunks Während der 5G-Konferenz 2016 haben wir spannende Gespräche zum kommenden Mobilfunkstandard geführt. Sehen Sie jetzt die Interview-Videos!

Urban Digital Survival Rallye 2016 #DSR2016 in Frankfurt: Im Gangnam Style durch die… Die vierte Etappe der Urban Digital Survival Rallye 2016 führte nach Frankfurt. Hier sind die Highlights der Smartphone-Rallye am Main. connect conference 2017 So wird 5G die Mobilfunkwelt verändern Bei der connect conference 2017 wurden große Ideen rund um 5G, Mobilfunk und vernetztes Fahren diskutiert. Die Details lesen Sie hier.

Start-Up-Wettbewerb breakthrough 2018 award: Das sind die Gewinner! Nach einer spannenden Voting-Phase haben Sie und unsere Jury entschieden: Diese Start-Ups sind die Gewinner des breakthrough 2018 award. The Future of Telecommunications and Services connect conference 2018: Jetzt Tickets sichern! Großes Branchenevent von connect in München: Wir haben alle Informationen zur Veranstaltung und verraten, wie Sie dabei sein können!