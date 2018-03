connect conference 2017: Interviews, Teil 3

connect conference 2017: Interview mit Hartmut Kremling Quelle: connect Hartmut Kremling, Consultant Kremling.Net

Spannende Zukunftsaussichten eröffnete Hartmut Kremling, Consultant Kremling.Net, mit dem Thema "Connected & Autonomous Driving on the Road to 5G​".

connect conference 2017: Interview mit Elmar Grasser Quelle: connect Elmar Grasser, Chief Operating Officer (COO), Sunrise Communication AG

Wichtiger Teilnehmer der Roundtable-Diskussionsrunde: Elmar Grasser, Chief Operating Officer (COO), Sunrise Communication AG​.

connect conference 2017: Interview mit Dr. Marc Thom Quelle: connect Dr. Marc Thom, Global Senior Business Development Manager, Sony Mobile Communications International AB

Dr. Marc Thom, Global Senior Business Development Manager, Sony Mobile Communications International AB​, behandelte das Thema "IoT – Räuber oder Retter? Der analoge Mensch in der digitalen Herausforderung​".

connect conference 2017: Interview mit Manouchehr Shamsrizi und Thomas Lilge Quelle: connect Manouchehr Shamsrizi Founder & CEO RetroBrain R&D und Co-Founder gamelab.berlin; Thomas Lilge, Humboldt-Universität Berlin

Manouchehr Shamsrizi Founder & CEO RetroBrain R&D und Co-Founder gamelab.berlin​ widmete sich in seinem Vortrag der Frage, was passiert, wenn man "5G als moralische Anstalt betrachtet​​". Thomas Lilge von der Humboldt-Universität Berlin​ stellt die "Ludic Realities" in den Fokus: "Warum Augmented und Virtual Reality den User als Homo Ludens verstehen sollten​".

