connect Leserwahl 2008: Produkte und Netze des Jahres

Knapp 11.000 fachkundige Leser des Telekommunikationsmagazins "connect" haben abgestimmt und die aus ihrer Sicht besten Netze und Produkte des Jahres 2008 gewählt. Die Ergebnisse von Europas größter Wahl zur Telekommunikation, die erstmalig die von "connect" ausgelobten "Produkte des Jahres 2008" und "Netze des Jahres 2008" zusammenführt, wurden gestern Abend im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Kunstmuseum Stuttgart präsentiert.

Bei den "Netzen des Jahres 2008" konnte die Deutsche Telekom insgesamt sieben von zwölf Kategorien-Siege für sich entscheiden. Die Leser der Zeitschrift "connect" verliehen dem Bonner Konzern unter anderem die Auszeichnungen "Bester Mobilfunk-Netzbetreiber" (T-Mobile), "Bester Internet- und Telefonanschluss-Anbieter" (T-Home) und "Bester Internet- und DSL-Anbieter" (T-Online). Zudem wurde die Telekom-Tochter congstar zum besten Mobilfunk-Discounter gekürt. Debitel rangiert unangefochten auf Rang eins in der Kategorie "Bester Mobilfunk-Provider", gefolgt von Mobilcom und The Phonehouse.

Google Mobile konnte sich in der Kategorie "Bestes Mobilfunk-Portal" mit knappem Vorsprung vor Vodafone live! behaupten. Die Düsseldorfer stellen dafür aus Sicht der "connect"-Leser derzeit die beste mobile Sprach-Flatrate (Vodafone Superflat). Beliebtester Video-on-Demand-Anbieter wurde Maxdome und bei den mobilen Musikdiensten führt iTunes vor Musicload das Rennen an. Wenn es um Telekommunikationsgeräte in Deutschland geht, sind Nokia, Sony Ericsson und Apple derzeit die beliebtesten Marken.

Nokia wurde bei der "connect"-Leserwahl "Produkte des Jahres 2008" klarer Sieger in den Bereichen "Foto-Handys", "PDA-Phones", "Luxus-Handys" sowie "Multimedia-Handys" und ließ auch in der Kategorie "Auto-Freisprechanlagen" die Konkurrenz hinter sich. Sony Ericsson ist hingegen in den Sparten "Basic-Handys", "Allround-Handys" und "Musik-Handys" ganz vorn.

Zum besten Design-Handy wählten die "connect"-Leser das iPhone 16GB und verhalfen Apple auch in den Kategorien "Mittelklasse-Notebooks" und "Oberklasse-Notebooks" auf die ersten Plätze. Sony kann hingegen bei den "Einsteiger-Notebooks" und "Subnotebooks" den Punktsieg davontragen. Ebenfalls gleich zweimal auf dem obersten Podestplatz steht der niederländische Navigationsspezialist TomTom, der sich mit seinem Programm Navigator 6 in der Kategorie "Navigations-Software für Handys" sowie mit dem TomTom Go 930T im Bereich "Mobile Navigationssysteme" an die Spitze setzt.

Bei den Festeinbau-Navigationssystemen hat Becker mit dem Cascade 7944 die Nase vorn. In der Kategorie "Schnurlostelefone" siegt Siemens deutlich mit dem Gigaset S675 und bei den TK-Anlagen liegt die FritzBox Fon WLAN 7270 von AVM weit vorn.

