connect testet die Verschlüsselung!

Ab sofort werden Sie also in der Ausstattungstabelle jedes connect-DECT-Tests auf einen Blick erkennen, welches Gerät Gespräche verschlüsselt und welcher Hersteller an der falschen Ecke spart.

Beim aktuellen Labortest der Mittelklasse-DECTs von Siemens (Gigaset C595)und Panasonic (KX-TG8421)zeigte sich denn auch gleich ein Unterschied: Das Siemens verschlüsselt, das Panasonic nicht - nicht gerade ein Ruhmesblatt für den Weltmarktführer aus Japan. Wenigstens will Panasonic die Geräte ab Herbst mit Verschlüsselung ausliefern. connect bleibt dran und wird nachmessen.

Testkandidaten nachgemessen

Siemens gibt an, dass die eigenen DECT-Modelle seit einigen Jahren prinzipiell verschlüsseln - das scheint der Wahrheit zu entsprechen, wie connect bei Stichprobenmessungen einiger älterer Geräte feststellen konnte.

Um der in Heft 7/2009 vollzogenen Testreform in vollem Umfang gerecht zu werden, haben wir zudem bei den Testkandidaten der letzten Monate nachgemessen. Laden Sie sich die Tabelle im Download-Bereich unten herunter.

Ergebnis: Die Panasonic-Geräte verschlüsseln ebensowenig wie das Audioline- oder das Hagenuk-Modell, die vermutlich beim identischen Hersteller in Fernost gefertigt werden. Das Swissvoice Avena 357 verschlüsselt ebenso wie das iDECT - was angesichts des Preises von nur 50 Euro überrascht.

