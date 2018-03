So testet connect Smartphone-Displays

© connect connect Testlab Display-Messung

Auch die beste Navigations-App verliert Ihren Wert, wenn der Anwender im Sonnenlicht den Straßenverlauf nicht mehr sehen kann. Und selbst die hochwertigste Smartphone-Kamera sorgt für Verdruss, wenn auf dem Display das Motiv kaum zu erkennen ist. Kein Wunder also, dass Experten das Display als die wichtigste Komponente eines Smartphones ansehen und dass viele Faktoren seine Qualität beeinflussen.

Über 100 Kilo Präzision

Das connect-Messlabor Testlab betreibt zur Display-Beurteilung einen 150.000 Euro teuren Messplatz DMS 703 von Autronic-Melchers. Dieser besteht aus einem horizontalen Drehtisch, auf dem ein Smartphone oder Tablet aufgespannt werden kann. An einem Arm über dem Drehtisch ist ein Messmikroskop angebracht, an das über Lichtleiter je nach Messung ein Helligkeitsmessgerät oder ein Spectrometer angeschlossen wird. Das Mikroskop ist auf einer vertikalen Ebene um das Messobjekt drehbar, sodass das Display unter verschiedensten Winkeln gemessen werden kann. Zwischen Mikroskop und Display befindet sich noch eine Auflichtquelle, die im wesentlichen aus einer halbkugelförmigen, innen weißen Schale besteht, die mit drei Dutzend rund um den Rand angebrachten Lichtleitern das Display mit bis zu 40 Kilolux sehr hell und diffus erleuchten kann. Ein Schlitz in der Schale ermöglicht es dabei, mit der Optik auf das Display zu schauen.

Die Drehachsen von Mikroskop, Smartphone-Auflage und vieles mehr lassen sich durch ebenso kraftvolle wie hochgenaue Servomotoren per PC steuern, wobei das Steuergerät der Anlage, die aus etwa 100 Kilo Gusseisen, Stahl und Granit gefertigt ist, etwa die Größe eines Kühlschrankes hat.

Kontrast-Messung

Neben der Helligkeit ist einer der wichtigsten Werte der Kontrast, der das Verhältnis der Helligkeit eines komplett weißen zu einem komplett schwarzen Bildbereich repräsentiert. Den misst das Testlab einmal in komplett dunkler Umgebung frontal zum Display. Das gibt die sehr hohen Werte, mit denen auch Hersteller gerne werben. Realistischer ist der Kontrast, der in heller Büroumgebung und in einem Winkel von bis zu 60 Grad von der normalen Blickrichtung in alle Richtungen gemessen wird. Aus über 500 auch im Kontrastdiagramm dargestellten Messungen wird hier ein Durchschnittskontrast berechnet, der zeigt, wie winkelstabil ein Display unter normalen Bedingungen abstrahlen kann. Diese Messung war lange eine Bank für die OLED-Displays, seit einiger Zeit kommen die besten TFT-Anzeigen in In-Plane-Switching-Technik (IPS) an die Konkurrenz aus organischem Material heran.

Ein besonderes Ärgernis für viele Anwender sind Displays, die bei Sonnenschein im Freien versagen. Um hier die Spreu vom Weizen zu trennen, misst das Testlab auch bei 20 Kilolux noch einmal den Kontrast, bei dem gute Bildschirme auf bis zu 1:40 kommen. Displays, die hier auf Werte unter 1:10 abfallen, sind Outdoor-Nutzern nicht zu empfehlen, da höchstens noch Text, der schwarz auf weiß geschrieben ist, lesbar bleibt.

Neben Helligkeit und Kontrast misst das Testlab auch, wie sehr das Displayglas spiegelt und wie genau ein Display den sogenannten CIE-Farbraum einhält und damit etwa eine natürliche Wiedergabe von Hauttönen bietet. Doch die hierbei erzielten Meriten stellen nur das Tüpfelchen auf dem i dar, das ein perfektes Display auszeichnet.

