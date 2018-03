Stelle Dich mit Deinem Team unseren Herausforderungen und werde Smartphone-Rallye-Champion in München. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von über 3.000 Euro.

© shutterstock/ DisobeyArt Teilnehmer der Urban Digital Survival Rallye

Am 02. Juli 2016 ist es soweit! connect veranstaltet in München die erste "Urban Digital Survival Rallye" in Kooperation mit O2.

Bei der "Urban Digital Survival Rallye" treten über 100 Teilnehmer in München an und stellen ihre Smartphone-Navigationskünste, ihr Fachwissen und ihre Rätselkünste unter Beweis.

Während sich die Teams (zwischen 2 und 8 Leuten) zu Fuß durch München bewegen, erhalten sie alle Hinweise und Rätsel in Echtzeit per WhatsApp und über verschiedene Social-Media-Kanäle. Das Team, das im Spielverlauf die meisten Punkte sammelt, gewinnt die "Urban Digital Survival Rallye" und damit Preise im Gesamtwert von über 3.000 Euro.

Zudem erhalten alle Teilnehmer ein hilfreiches Gadget sowie im Anschluss an die Smartphone-Rallye kostenlose Speisen und Getränke.

Das Event beginnt um 12.00 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr - je nachdem wie schnell Ihr seid. Zudem laden wir um 18 Uhr zu einer ca. zweistündigen Abschlussveranstaltung und Siegerehrung mit kostenlosen Speisen und Getränken. Zum Fußball-EM Viertelfinalspiel mit möglicher deutscher Beteiligung schafft man es so in jedem Fall rechtzeitig!

© Huawei Das Team mit dem höchsten Punktestand zum Ende des Events erhält pro Teammitglied ein Huawei P9.

Um 18 Uhr findet die Abschlussveranstaltung im Vorstadt Centro in der Maximilianstraße 40 statt. Hier können sich alle Teilnehmer zu gemischten Vorspeisentellern, Barbecue und Freigetränken stärken.

Hier geht's zur Website des Vorstadt Centro!

Jetzt mitmachen! Jetzt teilnehmen! Bist Du bereit für die Urban Digital Survival Rallye?

© WEKA Media Publishing connect veranstaltet zusamnmen mit O2 die “Urban Digital Survival Rallye” in München.

Kontakt

Für Fragen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung:

Matthias Scheffer

E-Mail: mscheffer@wekanet.de

Tel.: 089 25556 1162

