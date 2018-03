Crash Nummer eins mit 25 km/h

Für den ersten Aufprall wurde der arme Test-Mondeo mit 12,5 km/h rückwärts gegen ein festes Hindernis gezogen.

© Archiv nach 25 km/h: das heck des mondeo sieht lädiert aus, wie nach einem in der stadt alltäglichen unfall.

Da die Crash-Wand, anders als ein gegnerisches Auto, nicht die Hälfte der Aufprall-Energie abbaut, genügt das halbe Tempo. Bei einem Heckaufprall mit 25 km/h herrscht relative Ruhe im Auto. Sicher tut einem danach der Nacken weh, selbst ein Schleudertrauma ist schon möglich, aber ernstere Verletzungen sind nahezu ausgeschlossen.

Auch der Mondeo sieht am Heck zwar lädiert aus, aber von einem irreperablen Schaden ist er weit entfernt. Umso erstaunlicher, dass ein Navi tatsächlich schon bei diesem Tempo seine Halterung verlassen hat - die Magnethalterung des P-Serie Falk hielt so wenig wie erwartet. Die gute Nachricht: Das vom Magneten "gehaltene" Navi purzelte nur in den Schoß des Crashtest-Dummies. Verletzungsgefahr durch das Gerät ist ausgeschlossen. Hingegen hat sich das in den Klemmbacken des Richter-Halters steckende Nokia-Handy nicht einen einzigen Millimeter bewegt.

