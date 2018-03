© cupio

Du möchtest dir dein Wunschprodukt kaufen, aber bisher ist der Preis (noch) zu teuer? Mit cupio legst du den Preis für dein Wunschprodukt fest.



Mit cupio bestimmst Du den Preis für Dein Wunschprodukt und bekommst einzigartige Rabatte und Deals on-und offline. In der cupio-App, die für Android​ und iOS​ verfügbar ist, findest du zahlreiche Produkte bei bekannten Onlineshops und Offline-Händlern. Suche in der App über die Textsuche oder den Barcodescanner nach deinen Lieblingsprodukten und speichere sie in deinen persönlichen Favoriten. Um den besten Deal zu bekommen, schlägst du dem Händler den Preis vor, den du bereit bist für das Produkt zu zahlen. Über das Preisbarometer erhältst du in Echtzeit die Rückmeldung, wie realistisch dein Preisvorschlag ist. Der Produktanbieter entscheidet innerhalb kurzer Zeit, ob er mit deinem Geboteinverstanden ist und gewährt dir einen individuellen Preis und Rabatt auf dein Wunschprodukt. Daraufhin erhältst du vorerst deine Ersparnis als Amazon-Gutschein, später bekommst du in Echtzeit deinen persönlichen Gutscheincode, den du im Warenkorb online oder an der Kasse direkt einlöst. Somit kannst du mit cupio den Preis für dein Wunschprodukt selbst verhandeln - ohne umständliche Prozesse oder lange Wartezeiten. Die Produktanbieter vermeiden hohe Rabatte im Gießkannenprinzip an alle vergeben zu müssen und du hast die Chance, stets einen fairen Preis zu bekommen. Revolutioniere jetzt dein Shoppingerlebnis mit #cupio und zahl‘ was du willst.

Neben allen Deal-und Schnäppchenportalen, die online verfügbar sind, ermöglichen wir dir mit cupio, speziell auch bei namenhaften Offline-Händlerneinzigartige Rabatte zu erhalten, den Preis in Echtzeit zu verhandeln und dein Wunschprodukt direkt mitnehmen zu können. Damit möchten wir die Digitalisierung des Einzelhandels vorantreiben und den Händlern ähnliche Tools ermöglichen, wie sie online bereits Standard sind.

Wir sind ein 6-köpfiges interdisziplinäres Team aus München und entwickeln mit Enthusiasmus und Spaß die cupio-App für euch (weiter) und sprechen mit namenhaften Produktanbietern, um euch die individuelle Preisverhandlung für eure Wunschprodukte zu ermöglichen. Noch in diesem Jahr werden die ersten Offline-Händler, sowie weitere Online-Shops angebunden.

