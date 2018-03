Android-Tipps

Custom-ROM installieren, Android-UI personalisieren

von Tim Kaufmann

Mit einem Custom-ROM können Sie bei Android-Smartphones und -Tablets die vom Hersteller bereitgestellte Benutzeroberfläche, neudeutsch das UI, durch Ihr eigenes ersetzen. Alles, was Sie für die ersten Schritte brauchen und welche Custom-ROMs es gibt und was sie können, erfahren Sie in diesem Beitrag.