Custom-ROMs sind möglich, weil der Quellcode des Android-Systems offen ist. So hat jeder Entwickler die Möglichkeit, das System zu modifizieren und zu verändern. In den letzten Jahren hat sich daher eine freie Entwicklerszene rund um Android gebildet, die in Eigenregie alternative Betriebssysteme für eine Vielzahl von Smartphones programmiert. Diese sogenannten "Custom ROMs" kann der Nutzer aus dem Internet herunterladen und auf seinem Smartphone installieren.

Nachteile: Garantie- und Datenverlust

Allerdings gelingt die Installation einer neuen Systemsoftware, die nicht vom Hersteller autorisiert wurde, nicht einfach per Knopfdruck, und sie ist außerdem mit Risiken verbunden:

In Sachen Garantieleistungen begibt man sich in eine rechtliche Grauzone

Alle persönlichen Daten gehen auf dem Smartphone verloren.

Beides ist allerdings weniger schlimm, als es sich zunächst anhört, denn solche Custom-ROMs sind vor allem für ältere Geräte interessant, deren Garantie längst abgelaufen ist. Und dem Datenverlust kann man sehr einfach begegnen, indem man ein vollständiges Backup anlegt.

Vorteil: Updates und keine Bloatware

Die Installation lohnt sich in vielen Fällen sogar doppelt, denn ein Custom-ROM bringt nicht nur eine aktuelle Android-Version auf ein älteres Smartphone, es verzichtet auch auf die zahlreichen, von den Herstellern zusätzlich installierten Apps und Dienste, die gerade bei einem weniger leistungsstarken Smartphone die Performance spürbar ausbremsen können. Die meisten Anwender nutzen die sogenannte Bloatware überhaupt nicht, können sie aber mit normalen Mitteln nicht aus dem System entfernen.

Custom-ROMs verzichten auf solche Zwangsdienste und sind stattdessen oft mit praktischen Zusatzfunktionen angereichert, die einen echten Mehrwert bieten.

