“Social Media“ ist egozentrisch! Alles dreht sich um mich! Aber WIR machen Geschichten sozial mit Cutnut: Der einfachste Weg, um eine Geschichte zusammen mit Freunden zu schaffen und zu teilen. Lade einfach den ersten Clip oder das erste Foto hoch und lade deine Freunde ein. Die App übernimmt hierbei all die harte Arbeit, sodass sich der Nutzer auf das wesentliche konzentrieren kann: Gemeinsam mit anderen Erinnerungen zu schaffen! Die App ist auf einfaches Erstellen, Einladen und Teilen von Geschichten (im beliebten „Story“-format) konzipiert und zielt, unterstützt durch ihr Nutzerfreundliches-Design, vornehmlich auf Studenten und junge Erwachsene zwischen 13-29 Jahren ab, die Events wie Geburtstage, Urlaube, Konferenzen, Konzerte, besondere Momente und so viel mehr gemeinsam erleben und teilen wollen!



Hierbei wird dem Nutzer die Applikation ohne Kosten bereitgestellt. Cutnut gehört zu den ersten Apps, die solch ein simples Tool allen Nutzern zugänglich macht. Durch Eigenschaften wie die volle Kontrolle über eigenen „Content“, einfaches erstellen, einladen & teilen gepaart mit intuitives Design, sticht Cutnut für den Nutzer aus Konkurrenzprodukten hervor.

Als intensive Social-Media Nutzern ist uns aufgefallen, das die große Mehrheit der sozialen Plattformen sich sehr auf das "Ich" beziehen und das Ego des Nutzers ins Zentrum rücken. Besonders im Medien Sektor trifft dies zu. Cutnut bietet daher eine Alternative und einen einzigartigen Mehrwert für den Nutzer: "Community-Generated-Stories".

Zusätzlich zu der derzeitigen Version die Cutnut anbieten will, sind zahlreiche Funktionen wie „Geo-fencing“, Filter und so viel mehr geplant. Diese werden realisiert durch enge Zusammenarbeit mit NMA sowie verschiedenen großen Namen in der Industrie.

Das Team um Cutnut besteht vornehmlich aus Philipp Nette (CEO), Teiko Wilenius (CFO) und Benjamin Ranft (CSO), die sich alle während der Studienzeit kennengelernt haben. Seid über 2 Jahren arbeiten wir gemeinsam an der Applikation und sind über Zeit ein eingespieltes Team geworden.

Wir planen unsere App durch kostenpflichtige Premium Funktionen (in App-Käufe/Freemium Geschäftsmodell) zu monetisieren. Hierzu werden erweiterte Kontroll- und Bearbeitungsfunktionen sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Personalisierung gehören. Zusätzlich sind wir dabei Optionen für Partnerschaften mit Marken und Eventmanagern aufzubauen.

Mehr und mehr sieht man bei vielen bestehenden aber auch bei neuen Applikationen den Trend zu “Community-Generated-Content”. Cutnut hat es sich zum Ziel gesetzt, die „Benchmark“ dieses Trends im Video & Foto Sektor zu werden und mit der Hilfe von Awards wie dem “Breakthrough” 2018 Award, wird uns das auch gelingen!

Abgesehen von dem zahlreichen positiven Feedback von Testnutzern sowie von Professoren und Mentoren bezüglich der Realisierbarkeit der Idee haben zwei der Gründer ihre Finale Bachelorthese/Businessplan über Cutnut geschrieben und wurden jeweils mit der besten These & dem besten Businessplan des Abschlussjahrgangs 2017 ausgezeichnet (aus mehr als 300 Studenten). Des Weiteren ist Cutnut Teil des 5ten Batches des “NMA – Next Media Accelerators” in Hamburg, Deutschland.

Eine der größten Herausforderungen war (und bleibt) die erfolgreiche Suche nach einem CTO, der unser Team ergänzen und die Firma idealerweise Vollzeit unterstützen kann. Des Weiteren ist es extrem wichtig für uns, mehr Feedback von einzelnen Nutzern sowie Firmen zu bekommen (idealerweise durch “test cases”).

Cutnut wird immer wieder für sein Potenzial, seine Umsetzbarkeit und sein UI gelobt. Mit der Hilfe von unseren Investoren werden wir ein überzeugendes Produkt auf den Markt bringen. Nun brauchen wir Firmen und enthusiastische Nutzer, die in Cutnut dasselbe Potenzial sehen wie wir, und bereit sind, mit uns den nächsten Schritt zu gehen!



