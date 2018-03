Was tun bei Cybermobbing? - Ursachen, Verhalten und Prävention So wehren Sie sich gegen Cybermobbing

Einige Sofortmaßnahmen können helfen, Cybermobbing zu unterbinden. Bei gravierenden Fällen greifen auch Gesetze.

Verhalten bei Cybermobbing

Nicht auf Beleidigungen und Nachrichten reagieren​

Eine Vertrauensperson kontaktieren. Stammen die Täter aus dem schulischen Umfeld, auch die Lehrer benachrichtigen​

Beweismaterial sammeln: Screenshots machen oder sich den Chatverlauf per Mail schicken

Beiträge, Fotos oder Videos auf den sozialen Netzwerken melden und so ihre Löschung veranlassen

Findet Mobbing über Whatsapp, SMS oder Anrufe statt, dann den Kontakt blockieren​

Wenn sich die Situation nicht bessert und der Fall schwerwiegend ist, besser die Polizei einschalten und Anzeige erstatten

Relevante Gesetze

Kunsturheberrechtsgesetz § 22: Recht am eigenen Bild​

Strafgesetzbuch § 131: Gewaltdarstellung

Strafgesetzbuch §​ 185: Beleidigung

Strafgesetzbuch §​ 186: Üble Nachrede

Strafgesetzbuch §​ 187: Verleumdung

Strafgesetzbuch §​ 201: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Strafgesetzbuch §​ 201a: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

Strafgesetzbuch §​ 238: Nachstellung



Cyberhelp-App

Die Stiftung Medien- und Online-Sucht hat mit der Cyberhelp-App einen digitalen Helfer geschaffen. Betroffene, Täter und Mitwisser finden hier wichtige Informationen zum korrekten Verhalten. Ein großes Plus sind zudem die verschiedenen Möglichkeiten, mit geschulten Beratern in Kontakt zu treten. Jugendliche können wählen, ob sie sich bei Problemen lieber per Live-Chat, Hilfenummer oder E-Mail an das Team wenden möchten. Speziell für Kinder, die sich nicht trauen, mit ihren Eltern oder Lehrern zu sprechen, ist die App eine erste Anlaufstelle. Man sollte sie am besten gleich vorsorglich installieren.​

