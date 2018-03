© Dankebitte Dankebitte Baguette

Anzeige

GENIESSE DEN MOMENT. LEBEN BEWUSST. NATÜRLICH.

Wir sind Dankebitte aus Köln. Genauer gesagt aus Köln-Zollstock. Und wir machen Brot. Was daran besonders ist?

Neben der Tatsache, dass Dankebitte ein junges (Gründung in Köln Juli 2015) aufstrebendes Kölner Unternehmen ist, steht Dankebitte für 100% Biozutaten, 100% Liebe und 100% Kreativität. Unsere Brotmischungen sind vollständig aus hochqualitativen Biozutaten, allesamt mit viel Abenteuerlust und Brotverstand zusammengestellt, per Hand in unserer Manufaktur gemischt und verpackt. Wir wollen Brote machen, die gut sind, und echt und ohne jegliche künstliche Zusätze. Und vor allem: richtig lecker!

Die Idee dazu entstand an einem Freitagabend beim Abendessen mit Freunden. In der Küche brutzelte es in der Pfanne, der Wein stand kalt und der Antipasti Teller sah großartig aus. Alles perfekt, wäre da nicht das langweilige Brot gewesen. Irgendwas fehlte da. Beim Bäcker gab es immer das Gleiche und „Aufback-Chemie-Brot“ war keine Option, denn in unserem Brot sollte nur Natur sein. Einzige Lösungsidee? Selber machen!



So wuchs nach und nach Dankebitte. Und aus einem tollen Brot zu Antipasti wurden innerhalb der letzten 2 Jahre über 50 Brote und Baguettes für jeden Anlass und jede Saison. Ganz verschieden, alles dabei. Von klassisch bis würzig hinzu süß. Dazu haben wir seit kurzem auch Pizza, sowie Burger Bun`s ins Sortiment aufgenommen.



© Dankebitte Dankebitte Startbox Brot Backmischung Backform

Eine Zielgruppe die uns besonders am Herzen liegt: wir haben aktuell 15 glutenfreie Brote und Baguettes, die durch die Bank weg hervorragend bei unseren Kunden ankommen. Dazu sind wir im Bereich der Paleo-Ernährung aktuell mit sechs unterschiedlichen Paleobrotsorten vertreten - auch das ist, neben dem glutenfreien Bereich, die größte Auswahl aktuell in Deutschland.

© Dankebitte Dankebitte

Unserer Facebook-Seite folgen bereits über 3.650 User, wir haben tolle Kooperationen mit verschiedenen Anbietern (z.B. Foodist, Geile Weine, Ankerkraut, Kochhaus) aufgebaut und möchten nun gerne auf diesem aufsteigenden Weg weitergehen; den Menschen unsere Geschichte erzählen, unser Netzwerk erweitern. Des Weiteren erfreut sich unser traditionelles Geschenk "Brot & Salz" in den unterschiedlichsten Varianten einer immer größeren Beliebtheit in ganz Deutschland: angefangen über die Zusammenarbeit mit großen Immobilienfirmen, bis hin zu den hintersten Ecken in Deutschland ist es uns gelungen, diesen tollen Brauch wieder etwas mehr aufleben zu lassen.

Die Hauptaufgabe vor der wir nun stehen ist es, das Dankebitte in noch mehr Haushalte in Deutschland kommt und dort, zumindest ein paar Mal im Monat, zum alltäglichen bewussten Essen dazu gehört. Dazu bedarf es natürlich eines noch höheren Bekanntheitsgrades - daher wäre ein Gewinn in diesem Wettbewerb für uns natürlich ein Traum.



Erfahre Mehr in unserem Video: Dankebitte in 150 Sekunden

Dankebitte Portrait Quelle: Dankebitte Dankebitte Portrait

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.