Das bringt ISDN

Ein digitaler Telefonanschluss bietet Vorteile gegenüber der analogen Standardvariante, ist aber bei vielen Anbietern etwas teurer.

Anzeige

© Archiv bei allen t-home-telefontarifen inklusive der "entertain"-pakete können die kunden zwischen analog- und isdn-anschluss wählen.

Ein Anschluss, zwei Leitungen, drei Rufnummern - so bewarb die Telekom einst den digitalen Telefonanschluss ISDN (Integrated Services Digital Network, übersetzt etwa: digitales Netz für integrierte Telefondienste). Diese Eigenschaften treffen auch heute noch zu: Auch ohne Internet-Telefonie als zusätzliche "Leitung" lassen sich per ISDN zwei Gespräche gleichzeitig führen. Und wer mehr als die standardmäßig vergebenen drei Rufnummern braucht, kann weitere dazubuchen. Beim Marktführer T-Home haben Kunden nach wie vor die Wahl, ob Sie einen analogen "Standard"- oder den digitalen ISDN-Anschluss haben wollen. Je nach Tarif kostet ISDN bei T-Home etwa 8 Euro pro Monat mehr als ein Analoganschluss. Bei anderen Anbietern wie etwa Arcor oder Versatel gibt es den Telefon-Vollanschluss von vornherein nur in ISDN-Technik, andere Anbieter wie Alice beziehungsweise Hansenet lassen ihren Kunden nach T-Home-Vorbild die Wahl. Komfortmerkmale wie Rufnummernübermittlung, Rück-ruf bei Besetzt oder Parallelruf gibt es auch im analogen Netz, dort kosten sie allerdings häufig extra. Im Vergleich zu VoIP funktionieren sie bei ISDN und Analog aber viel zuverlässiger, weil alle Teilnehmer und Netzanbieter mit standardisierten Protokollen und Geräten arbeiten.

Anzeige

Mehr zum Thema Tipps & Tricks WLAN-Kanal ändern: So geht's Bei der WLAN-Suche empfangen Sie die Nachbarnetze stärker als Ihr eigenes? Wir zeigen, wie Sie mit einem Kanalwechsel dafür sorgen können, dass…

Knowhow WLAN-Kanäle: Bandbreite und Kanalbelegung Wer sein WLAN optimieren will, sollte die Basics kennen: Wir erklären die Bandbreiten und Kanalbelegungen in den verschiedenen Standards 802.11,b/g,… WLAN-Router AVM Fritzbox 7490 im Check Die AVM Fritzbox 7490 ist ein Tausendsassa: Viermal Gigabit-LAN, Telefonanlage für ISDN, IP und analog, Faxfunktion, fünf Anrufbeantworter,…

Heimnetzwerk ac-WLAN: Apple-Geräte für die Fritzbox 7490 Die Fritzbox 7490 kann superschnelles ac-WLAN. Wir zeigen hier Apple-Produkte vom iMac bis zu Time Capsule, die das auch beherrschen. AVM Fritz OS 6.20 - Lohnendes Update für die Fritzbox Ein Update, das sich lohnt: Mit Fritz OS 6.20 und den neuesten Fritz-Apps lernen die Router von AVM jede Menge neuer Funktionen.