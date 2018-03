Das ideale Betriebssystem

© Archiv Die entscheidende Frage: Linux...

Das hat sich geändert: Die Masse der Netbooks wird derzeit mit Microsofts Windows XP ausgeliefert. Gleichzeitig kommen universelle Linux-Distributionen (etwa Ubuntu) mittlerweile recht gut mit der Hardware aktueller Netbooks zurecht. Und immer noch bieten Firmen Netbooks mit eigenen Linux-Varianten an. Was also nehmen? Wie fast immer - es kommt darauf an.

Netbooks mit speziellen Linux-Versionen sind für Alltagsarbeiten gut gerüstet: Sie bringen Programme mit, mit denen der User Texte schreiben, Termine verwalten und ins Internet gehen kann. Weitere oder andere Linux-Programme lassen sich aber nicht oder nur mit Aufwand installieren.

Wenn Ihnen der Funktionsumfang reicht - nehmen Sie ein Linux-Netbook. Das Betriebssystem ist stabil und vorläufig weniger anfällig für Virenattacken.

Windows: Wiederherstellungspartition empfohlen

© Screens: connect ...oder Windows XP als Betriebssystem im Netbook?

Wenn Sie mit Windows vertraut sind und Ihre Lieblingsprogramme für dieses Betriebssystem auch auf dem Netbook nutzen wollen, ist die Sache klar: Sie sollten sich für ein Modell mit Windows XP entscheiden.

Erkundigen Sie sich aber vor dem Kauf, welche Möglichkeit der Hersteller vorgesehen hat, um bei Bedarf Windows neu zu installieren. Netbooks haben kein CD-Laufwerk - ideal ist also eine Wiederherstellungspartition auf der Festplatte.

Zweitbeste Möglichkeit: eine Wiederherstellungs- oder Installations-CD. Um sie zu nutzen, braucht man aber ein USB-CD- oder DVD-Laufwerk (im Handel ab 60 Euro). Geizige Hersteller verzichten auch darauf - hier muss der Kunde nach dem Kauf zum Brenner greifen und sich die CDs selber brennen.

