Ankündigung von iOS 9 auf der offiziellen Webseite von Apple.

Alle Jahre wieder stellt Apple im Herbst eine neue Version seines mobilen Betriebssystems iOS zum Download bereit. Anno 2015 ist es iOS 9, das auf iPhones, iPads und den iPod Touch einzieht. Eigentlich wollte Apple dieses Jahr nur Ecken und Kanten schleifen. Evolution statt Revolution eben. Doch tatsächlich haben wir viele neue Funktionen gefunden, die mehr als nur Politur sind. Vor allem auf dem iPad gibt es viel Neues.

Da aber längst nicht alles offensichtlich ist, schauen Sie sich die Änderungen am besten in der Bildergalerie an. Wir haben detaillierte Screenshots der wichtigsten Neuerungen von iOS 9 in dieser Galerie zusammengestellt:

iOS 9 in Screenshots

Apple ist es gelungen, die Größe des Updates auf gut 1,5 GByte (modellabhängig) zu drücken. Dadurch lässt es sich auch auf Geräten mit wenig Speicherplatz als Over-the-air-Upgrade installieren, also ohne den Umweg über den PC beziehungsweise Mac und das dortige iTunes. Bei iOS 8 war das noch anders. Hier wog das Upgrade 4 bis 6 GByte.

