Das sind die 10 dünnsten Smartphones

Der Schlankheitswahn bei Smartphones nimmt kein Ende. Jetzt sind schon Modelle erhältlich, die an der magischen Marke von einem halben Zentimeter kratzen. Wir stellen die 10 flachsten Telefone vor, die der Markt derzeit hergibt.

© Hersteller Huawei Ascend P1 und P1 S

Erinnern wir uns: Vor vier Jahren war es völlig normal, mit Smartphone-Klötzern in der Tasche herumzulaufen, die fast genauso dick wie breit waren. Es war schon eine Sensation, als Apple 2007 mit dem ersten iPhone ein Modell vorstellte, das sage und schreibe 11 Millimeter dünn war. Seitdem sind nicht nur die Touchscreens schärfer geworden.

Den Herstellern ist das Kunststück gelungen, technisch immer weiter aufzurüsten und gleichzeitig die Geräte zu schrumpfen. Damit werden Smartphones möglich, die trotz Gigahertz-Prozessor und Riesendisplay nur noch fast halb so dick wie das erste Apple-Handy sind. Ein Ende des Schlankheitswahns ist nicht in Sicht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Hersteller die magische 5-Millimeter-Marke knackt.

Die 10 dünnsten Smartphones, die der Markt derzeit hergibt, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Wir haben uns dabei auf Modelle beschränkt, die in Deutschland verkauft oder in Kürze erhältlich sein werden. Wer Smartphones mag, die nicht nur viel leisten, sondern obendrein auch nahezu unsichtbar in der Tasche verschwinden, sollte unbedingt rein schauen:

Bildergalerie Galerie Rekordhalter Die 10 dünnsten Smartphones auf dem Markt Der Smartphone-Schlankheitswahn nimmt kein Ende. Jetzt sind schon Modelle erhältlich, die an der magischen Marke von einem halben Zentimeter kratzen.

