"Das wird noch günstiger"

connect: Das W980 hat uns im Dauertest gut gefallen, allerdings kam aus der Leserschaft wenig Feedback. Das Handy scheint noch nicht so verbreitet zu sein.

Grosch: Das hat sicher mehrere Gründe. Zum einen wird das W980 im Moment nicht von jedem Netzbetreiber angeboten. Außerdem sind Klappenhandys in Deutschland schlicht weniger beliebt. In der Vergangenheit waren Klappenhandys von der Technik her gut, vom Design her aber einfach nicht besonders beliebt. Traditionell sind wir halt für gute Candybar-Modelle bekannt.

connect: Der Preis spielt sicher auch eine Rolle, die Preisempfehlung von 479 Euro ist nicht gerade günstig. Anfangs lag sie sogar bei über 500 Euro. Wird sich da demnächst noch etwas tun?

"Wir passen die Preise ständig an"

Grosch: Wir passen die Preise ständig an, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Auch beim W980 kann man davon ausgehen, dass es in nächster Zeit noch einmal etwas günstiger wird. Nach oben wird der Preis sicher nicht gehen.

connect: Seit August ist das Handy auf dem Markt. Lässt sich schon absehen, wie lange es noch im Programm bleibt?

Grosch: Unsere Planung sieht vor, das W980 noch das ganze Jahr 2009 über anzubieten. Je nach weltweiter Nachfrage wird dies jedoch ständig geprüft. So kommt es, dass manche Modelle früher vom Markt verschwinden und andere wieder wesentlich länger laufen als zunächst geplant.

connect: Das Headset hat uns sehr gut gefallen. Im Test hat sich gezeigt, dass es bei den mitgelieferten Kopfhörern nichts Besseres gibt.

"Sehr gute Headsets nur für Highend-Modelle"

Grosch: Das glaube ich gerne. Als alter Hi-Fi-Fan hatte ich mir sogar mal einen anderen gekauft, weil mir die Headsets sonst nicht genügt haben. Den brauche ich jetzt nicht mehr.

connect: Ist geplant, es in Zukunft auch günstigeren Geräten beizulegen?

Grosch: Nein, ich denke, dass das ein Differenzierungsmerkmal für die Highend-Modelle bleiben wird.

connect: Was sich sicher mancher fragt: Warum soll ich mir ein teures Walkman-Handy kaufen, wenn die günstigen doch das gleiche bieten?

Grosch: Unsere Highend-Modelle bieten eben ein sehr gutes Headset, ein hochwertigeres Gehäuse, mehr Speicher und so nette Spielereien wie den UKW-Sender, um auch übers Autoradio die Musik auf dem W980 zu hören.

